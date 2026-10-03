Suspendidos en Perú los trenes a Machu Picchu por un incidente entre dos convoyes

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Lima, 2 oct (EFE).- El servicio ferroviario a Machu Picchu, usado por la mayoría de los turistas que buscan visitar la ciudadela inca, quedó suspendido este viernes al registrarse un incidente entre dos trenes, según anunciaron las autoridades locales.

El incidente, cuyos detalles no han sido revelados por las instituciones oficiales, sucedió a las 13:25 hora local (18:25 GMT) en el sector de Pampacahua, de acuerdo con los reportes del Gobierno Regional de Cusco.

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Este hecho involucró a una unidad de la empresa Perú Rail y otra de la compañía Inca Rail, las dos operadoras de esta ruta ferroviaria entre las poblaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, en la sureña región andina de Cusco.

La suspensión se mantendrá hasta que se realicen las diligencias y verificaciones correspondientes para garantizar la seguridad del trayecto de los convoyes.

Si bien la compañía Perú Rail indicó que no hubo daños personales, la Gerencia Regional de Salud de Cusco ha movilizado ambulancias de manera preventiva hasta el lugar de los hechos.

En diciembre del año pasado, un choque entre dos trenes en la misma ruta provocó la muerte de una persona y heridas a decenas más, accidente provocó la suspensión del servicio por más de un día.

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayecto de aproximadamente 43 kilómetros a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

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La mayor parte de la ruta solo tiene una única vía, expuesta también a deslizamientos de tierra y a protestas de las poblaciones locales que provocan su bloqueo, lo que afecta a los turistas que van o regresan de Machu Picchu.

La ciudadela inca, cuya existencia fue revelada al resto del mundo por el explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911, es la joya turística de Perú que en temporada alta recibe hasta 5.600 visitantes por día.