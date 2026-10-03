Un petrolero resulta alcanzado por un proyectil desconocido frente a la costa de Omán sin registrar heridos

03/10/2026 Costa de Omán. Un buque petrolero que navegaba por el este de la costa de Omán ha sido alcanzado por un "proyectil desconocido", según ha informado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica. POLITICA UKMTO

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Un buque petrolero que navegaba por el este de la costa de Omán ha sido alcanzado por un "proyectil desconocido", según ha informado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el organismo británico, el capitán del buque ha confirmado que la totalidad de la tripulación se encuentra a salvo tras el impacto y que, por el momento, no se han detectado vertidos ni impacto ambiental en la zona.

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"El capitán de un petrolero ha informado de que su embarcación ha sido alcanzada por un proyectil desconocido en el costado de babor. Según los informes, toda la tripulación se encuentra a salvo y, por el momento, no se ha comunicado ningún impacto medioambiental. Las autoridades están investigando el suceso", reza el comunicado.

Las autoridades navales de la región han abierto una investigación para esclarecer el origen y las circunstancias del ataque, mientras que la UKMTO ha aconsejado a los buques comerciales que transiten por el área con extrema precaución y notifiquen de inmediato cualquier actividad sospechosa.

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