Chilenos en Concepción disfrutan del museo a cielo abierto 'El Prado en las Calles'

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Concepción/Santiago de Chile, 2 oct (EFE).- Transeúntes que van y vienen por la Diagonal Pedro Aguirre Cerda en el centro de la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, disfrutaron este viernes de la exposición 'El Prado en las Calles', que llegó al país para transformar la vía pública en un museo a cielo abierto.

La iniciativa se inauguró en la capital de la Región de Biobío el jueves, en el marco de la conmemoración de los 476 años de la ciudad, y permanecerá hasta el 15 de noviembre para luego desarrollarse en Valparaíso y Santiago, en el centro del país, entre diciembre próximo y marzo de 2027.

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"Me parece increíble esta oportunidad de ver exposiciones que, por lo menos yo, dudo que alguna vez pueda ir a Europa. Así que poder ver las réplicas acá en mi ciudad es espectacular", aseguró a EFE Claudia Muñoz, una de las personas que se detuvo a mirar.

El evento es una muestra de reproducciones, a escala 1:1, de 51 obras de los principales maestros de la historia del arte occidental, y que pertenecen a la colección del Museo Nacional del Prado en Madrid.

'Las meninas', de Diego Velázquez; 'El jardín de las delicias', de El Bosco; 'El 3 de mayo de 1808 en Madrid' o 'Los fusilamientos', de Francisco de Goya; 'La rendición de Breda' o 'Las lanzas', también de Velázquez; y 'David vencedor de Goliat', de Caravaggio, entre otras, pueden ser observadas por los chilenos.

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Paneles de gran formato que contienen las pinturas fueron desplegados en un espacio urbano para que las personas puedan, de forma gratuita, acercarse a mirar muy de cerca, a diferencia de los cuadros reales en el Museo, y también dialogar con mediadores sobre el arte expuesto.

"Me gustó mucho también que se capacitó para personas para que fueran explicando las obras y destacando distintos puntos de relevancia en las pinturas", comentó Muñoz.

Una de esas mediadoras es Paola Caro quien, en conversación con EFE, explicó el rol informativo y conversacional que desempeñan más de 30 integrantes de la organización Balmaceda Arte Joven.

"Acompañar al transeúnte común, al público que viene pasando, que va desde su trabajo a la casa, hacia la universidad a clase, en un encuentro, en un diálogo horizontal", comentó Caro.

La idea añadió no es intercambiar "conocimiento, más bien hacer una activación. Ver temas transversales en la obra que son eternos y universales: como la vida y la muerte, el amor, temas de género, de territorio, la importancia de la creatividad, el arte, los colores, los materiales. Es infinito la verdad".

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Felipe, de 45 años, expresó a EFE que este museo en la calle es "muy bueno porque es como enseñar a la gente de estas cosas que son tan bonitas, como la pintura, y qué bueno que esté abierto para todo el público. Sacan los museos y están aquí en la avenida a la vista de todos nosotros que vamos pasando".

'El Prado en las Calles' comenzó en 2015 en Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala y San Salvador, para acercar parte de la colección del museo a públicos que, por razones geográficas, económicas o físicas, no tienen la posibilidad de visitarlo en Madrid.

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A través de los años, y en coordinación entre los Centros Culturales de España y las embajadas de esas capitales, el proyecto ha recorrido otras ciudades latinoamericanas y del resto del mundo.