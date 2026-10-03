Más de 9.000 empresas en Ecuador tendrán cortes de energía de 48 horas durante dos semanas

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Guayaquil (Ecuador), 2 oct (EFE).- Unas 9.089 empresas de alto y mediano voltaje en Ecuador tendrán cortes de energía de 48 horas seguidas durante las próximas dos semanas, tras un pedido del Gobierno para evitar que se reduzca el nivel del agua de los embalses que alimentan las hidroeléctricas, para enfrentar al fenómeno climático de El Niño.

Las distribuidoras de energía empezaron a notificar este viernes a las industrias de alto voltaje (AV) 1, que son 185; las AV2, que son 4; y las de mediano voltaje, que son 8.900, el cronograma de desconexiones programadas para los próximas quince días.

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Este viernes también se reunió el Comité Asesor Permanente en Materia de Energía Eléctrica, creado en 2024 para enfrentar la grave crisis energética que soportó en ese año el país andino, y que está compuesto por autoridades del sector público y representantes del sector privado.

La cita, según el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, fue para planificar el manejo de la demanda de energía con las industrias y abordar los efectos que está provocando el fenómeno de El Niño en el sector eléctrico.

Los cortes de 48 horas seguidas se realizarán por bloques, de lunes a sábado, y las industrias fueron agrupadas geográficamente por sectores, de acuerdo con la información del ministerio.

El presidente de la Cámara de Energía de Ecuador, Roberto Aspiazu, señaló, tras la reunión, que la crisis actual "tiene características parecidas a aquellas de 2024" y que "todos" tienen que "poner el hombro para salir adelante".

Bajo esa premisa, el funcionario aseguró que esperan que la planificación se cumpla, ya que la semana pasada hubo industrias que estuvieron desconectadas por más horas de las pactadas porque no todas las empresas se acogieron a la medida.

El dirigente también puso sobre la mesa lo importante que es para el Gobierno el que se cumpla con el desarrollo del sector eléctrico, ya que, dijo, hay proyectos, como el de la interconexión con Perú, que debían estar ya funcionando, pero que recién se van a contratar o estarán listos a partir de 2027.

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Por su parte, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Rodrigo Gómez de la Torre, dijo que con esta medida buscan "no llegar a los casos del 2024" y aseguró que hay que "proteger" los principales embalses del país.

El ministerio ha señalado en que los cortes de energía están dirigidos "exclusivamente al área industrial" y que no habrá desconexiones en los hogares y comercios, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

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El máximo nivel de cortes del fluido eléctrico se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.