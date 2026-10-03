Muere un soldado colombiano en un ataque con drones de disidencias de las FARC

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Bogotá, 2 oct (EFE).- Un soldado colombiano murió y otro resultó herido tras un ataque con drones cargados con explosivos perpetrado contra tropas del Ejército en una zona rural de Neiva, en el departamento del Huila (centro-sur del país), informaron este viernes fuentes castrenses.

El ataque ocurrió en la aldea Aipecito, donde estaban desplegados militares del Batallón de Artillería de Campaña No 9 Tenerife en operaciones de seguridad y protección de la población civil.

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Según el Ejército, los responsables son integrantes de la organización Ismael Ruiz, perteneciente a la disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Como consecuencia del ataque, los militares heridos fueron evacuados para recibir atención médica especializada, pero un soldado murió debido a la gravedad de las heridas, mientras que el segundo uniformado permanece en recuperación por lesiones causadas por esquirlas.

El Ejército calificó el ataque como un acto terrorista y señaló que el empleo de explosivos improvisados mediante drones contra sus tropas constituye una violación de los derechos humanos y una infracción del derecho internacional humanitario.

Esta semana, en el departamento del Chocó (oeste), también se registraron al menos 11 ataques con explosivos lanzados mediante drones contra integrantes de la Fuerza Pública en los municipios de Condoto, Nóvita y Río Iró, acciones que la gobernadora departamental, Nubia Carolina Córdoba, atribuyó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). EFE

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