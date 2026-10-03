Descubren en bosques de Andes peruanos a una nueva especie de rana marsupial

Guardar

Lima, 2 oct (EFE).- Una nueva especie de rana marsupial de color dorado-amarilla fue descubierta en los bosques de los Andes peruanos, dentro de un área de conservación regional, según anunció este viernes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) de Perú.

Esta especie, bautizada como 'gastrotheca amaru', se localizó en el Área de Conservación Regional Bosque Nublado Amaru-Huachocolpa-Chihuana, ubicada en la provincia de Tayacaja, perteneciente a la región andina de Huancavelica, en el centro del país.

PUBLICIDAD

La rana se registró en bosques húmedos de la cuenca baja del Mantaro, a 2.590 metros sobre el nivel del mar.

Para determinar que se trataba de una especie nueva, los investigadores analizaron su morfología, bioacústica e información genética.

Su coloración dorado-amarilla y la combinación de características de su cabeza y hocico permitieron distinguirla de otras especies del género.

Las ranas marsupiales se distinguen por contar con una bolsa o marsupio en la espalda donde porta sus huevos y crías.

El estudio también documentó, por primera vez en Huancavelica, la presencia de los anfibios 'hyloscirtus armatus' y 'rhinella leptoscelis'. Estos registros amplían su distribución conocida y enriquecen la información disponible sobre la biodiversidad regional.

El hallazgo evidencia que los bosques nublados de Huancavelica albergan especies aún desconocidas para la ciencia y refuerza la importancia de su conservación.

La investigación fue desarrollada por Víctor J. Vargas, afiliado a la Asociación Pro Fauna Silvestre Ayacucho, la Colección Científica Pro Fauna Silvestre Ayacucho y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor); Kevin Rivera, también afiliado a la asociación y colección científica mencionadas; y Alessandro Catenazzi, de la Universidad Internacional de Florida y del Instituto Peruano de Herpetología. EFE

PUBLICIDAD

(foto)