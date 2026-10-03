La UE abraza a los afectados por los terremotos en Venezuela con su festival de jazz

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La Guaira (Venezuela), 2 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) llevó este viernes su Festival Eurovenezolano de Jazz a La Guaira, el estado de Venezuela más afectado por el doble terremoto de junio, con el objetivo de abrazar y acompañar a las comunidades más afectadas por esta tragedia que hoy cumple 100 días y que dejó más de 6.500 muertos.

El festival, que celebra su cuarta edición, empezó el pasado 14 de septiembre en Caracas, pero por primera vez la UE decidió trasladar una jornada a La Guaira (norte) debido a las catastróficas consecuencias de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

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"Lo hemos concebido como un abrazo a las comunidades de La Guaira, una forma de estar presentes, una forma de acompañar el duelo y también, obviamente, en este proceso de esperanza o de reinvención de sus vidas", dijo a EFE el embajador de la UE en Venezuela, Gilles Bertrand.

En la edición de La Guaira, celebrada en el Teatro Municipal Pedro Elías Gutiérrez, participaron artistas de Países Bajos, Alemania, Portugal y también del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, especialmente de La Guaira, que mezclaban el jazz con diferentes ritmos propios de sus zonas natales y de otras culturas.

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"100 días quizás puede parecer mucho, pero cuando uno ha perdido todo obviamente es muy poco tiempo entonces es todavía un tiempo de sideración, de duelo y de pensar cómo puede ser la vida después de una tragedia así", indicó Bertrand, quien aprovechó para recordar el deslave de hace 27 años que dejó miles de desaparecidos.

Entre los artistas que pasaron por La Guaira, decenas de personas pudieron disfrutar, por ejemplo, de la presentación de la cantante portuguesa Sofía Ribeiro, de 48 años, cuya música mezcla el jazz con ritmos propios.

"Mi música también habla de diferentes situaciones (...) da la sensación de que hay una tormenta afuera y también hay una dentro, y -de- cómo manejamos esa tormenta y -de- cómo encontrar la belleza y la poesía en el dolor y en las cosas de la vida que a veces no podemos controlar", concluyó Ribeiro. EFE

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