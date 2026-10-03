Marvel desata la locura en la Comic-Con de Málaga con 'Vengadores: Doomsday'

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Málaga (España), 3 oct (EFE).- Marvel Studios desató este sábado la locura en la San Diego Comic-Con de Málaga con la presencia de tres de los actores protagonistas de su nueva película de superhéroes, 'Avengers: Doomsday', que se estrenará en todo el mundo el próximo 18 de diciembre.

Anthony Mackie (Capitán América), David Harbour (Guardián Rojo) y Winston Duke (M'Baku, el Hombre Mono) participaron en el panel en el que Disney presentó sus principales novedades para los próximos meses ante una sala abarrotada con más de 3.000 personas, que pudieron ver algunas imágenes de Doomsday ya conocidas.

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Mackie resaltó que los hermanos Anthony y Joseph Russo, directores de la película, "son fantásticos a la hora de dar a cada personaje un momento especial, como hicieron en 'Endgame', donde cada uno tuvo su momento para que el público pudiera conectar con ese personaje y sufrir con él".

Duke se confesó "fan de estas películas, de estos personajes y de los cómics", por lo que está "orgulloso" de entrar en este mundo.

"Debéis saber que, para nosotros, los espectadores sois parte del reparto, esto es para vosotros. Sois el final de nuestra película", dijo Duke ante un público enfervorecido.

Harbour desveló que, al principio del rodaje, los actores no conocían el final del guion, y cuando se lo entregaron descubrieron que "es realmente espectacular", por lo que los espectadores van a "alucinar".

En el panel se presentó además un adelanto de 22 minutos del primer episodio de la serie de Marvel Studios 'Visionquest', que se estrena el 14 de octubre en Disney + y que, según el actor británico Paul Bettany, que encabeza el reparto, "es una historia de entretenimiento muy emocional, que tiene que ver con la identidad".

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"Mi personaje siempre trata de descubrir quién es y cuál es su lugar en el mundo. Por eso hay mucha gente joven que se siente atraída por este personaje, y eso me emociona, poder ver que ha significado algo para la gente. Es alguien que simplemente no encaja", añadió Bettany.

Otra novedad será la película 'Whalefall', basada en la novela homónima de Daniel Kraus, una historia de suspense sobre un buceador engullido por una ballena, de la que se ha podido ver en Málaga un montaje especial de una de sus escenas antes de su estreno en dos semanas.

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Su director, Brian Duffield, explicó que leyó el libro y comprendió que "nunca había visto esa película", de la que considera que el tema principal es "la relación entre padre e hijo, más que la ballena en sí".

"Es una película para la que no había ningún referente, así que todo lo hicimos desde cero. Y, cuando empezamos a rodar dentro del estómago de la ballena, todo lo que habíamos planificado no servía para nada, así que fuimos improvisando", añadió.

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Ese buceador engullido es interpretado por Austin Abrams, que considera este papel "lo más difícil" que ha hecho en su carrera. "Nunca había leído algo así y me decía: ¿Pero cómo vamos a hacer esto?".

Su padre en la pantalla lo encarna Josh Brolin, que cree que es "una historia increíble". "Cuando leí el libro, al llegar al final, empecé a leer más lento, porque no quería que acabara el tiempo en el que el protagonista está dentro del cachalote".

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Disney presentó además en Málaga un adelanto de sus próximas películas de animación: 'Hexed' -que se estrena a finales de noviembre-; 'Ice Age: Boiling Point' -que llegará a las salas en febrero-, y 'Gatto' -que se podrá en la primera semana de marzo-. EFE

(foto) (vídeo)