Mar Montoro zanja las preguntas sobre Amaia Montero y Leire Martínez: "Me da igual, sinceramente"

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Mar Montoro ha hecho unas declaraciones en el Parque Warner durante la celebración de Halloween, una de sus noches favoritas del año, y lo ha hecho también sobre su faceta profesional, confesando que se encuentra "de maravilla" y muy ilusionada con sus proyectos. La colaboradora y DJ, que actualmente puede escucharse cada mañana en Kiss FM, ha reconocido además su pasión por esta festividad: "Me encanta Halloween", asegura, explicando que no solo se disfraza ella, sino que también decora su casa y hasta prepara un disfraz para su perra.

Durante la conversación, Mar también ha sido preguntada por Leire Martínez y por las indirectas que, según se ha comentado públicamente, podrían haberse lanzado ella y Amaia Montero. Una cuestión ante la que la periodista y DJ se ha mostrado tajante: "No lo sé, no la he visto. Es que no tengo ni idea. Pues porque no es mi asunto". Además, ha explicado que sus intereses musicales van por otros derroteros: "Yo soy más de Scorpions, y de Barricada, y de Metallica, y de Queen, entonces hay ciertos temas que no los controlo".

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Ante la insistencia sobre si anteriormente había hablado más sobre esta situación o si había recibido algún toque para no pronunciarse, Montoro ha querido aclarar los motivos por los que ha decidido mantenerse al margen: "Estoy harta de decir cosas y que luego se manipule lo que digo", ha asegurado, lamentando que sus declaraciones sean "manipuladas", editadas o cambiadas. "Entonces me cansé, hice lo que tenía que hacer en mis redes sociales, que no las manipula nadie, y no voy a hablar más del tema porque no es mi tema, y no me apetece", ha sentenciado.

Una postura que ha dejado todavía más clara cuando se le ha preguntado directamente si no quiere meterse en la polémica: "Es que no es que no me quiera meter, es que me da igual, sinceramente", ha confesado, dejando claro que no piensa pronunciarse sobre el asunto "ni para contar cosas buenas, ni para contar cosas malas". "Como crítica musical hablo de otros grupos. Hablo solo de lo que me interesa", ha añadido, poniendo punto y final a un tema sobre el que reconoce estar ya "muy cansada". "No quiero ser antipática, pero es que el tema ya estoy muy cansada del tema. Y no es mi tema", concluyó.

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