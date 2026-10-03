El Legislativo de Bolivia destituye al fiscal general detenido y designa un interino

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La Paz, 3 oct (EFE).- La Asamblea Legislativa de Bolivia suspendió definitivamente al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido y acusado de supuesta protección al narcotráfico, y eligió este sábado al abogado José Armando Urioste como máxima autoridad interina del Ministerio Público.

En una sesión instalada cerca de la medianoche del viernes, el Legislativo primero destituyó a Mariaca, lo que fue posible tras la aprobación horas antes de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para incorporar un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel.

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Posteriormente, después de varias horas de deliberación y unas cinco votaciones entre tres candidatos propuestos por las fuerzas con representación en el Legislativo, esta madrugada fue elegido Urioste como fiscal general interino "con más de dos tercios", dijo a los medios el presidente del Senado, Diego Ávila. EFE