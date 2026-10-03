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Detenido un individuo con doble nacionalidad británica-iraní por el incidente de la base de Fairford de la RAF

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Un hombre de 25 años y doble nacionalidad británica e iraní ha sido detenido por su presunta implicación en la preparación de un atentado terrorista contra la base aérea de Fairford de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) donde la semana pasada fueron arrestados cinco personas por "terrorismo", aunque finalmente fueron puestos en libertad.

El sospechoso británico-iraní también ha sido puesto en libertad tras ser detenido el pasado jueves en Westminster, en el centro de Londres, según informa la televisión británica BBC. También han concluido los registros de dos inmuebles en esa misma zona.

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El pasado domingo de madrugada se declaró "incidente mayor" en la base militar, donde tiene presencia Estados Unidos, y se evacuaron decenas de viviendas. Tres "vehículos sospechosos" fueron interceptados y se detuvo a cinco personas de entre 23 y 25 años, todos ellos británicos y residentes en Londres.

Uno de ellos habría avisado al número de emergencias una hora antes de que un granjero de la zona avisara a la Policía de la presencia de "un grupo grande" de enmascarados cerca de los vehículos.

La base de Fairford ha sido usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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La base acoge estos bombarderos después de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, diera permiso en marzo a acciones "defensivas" por parte de Estados Unidos usando instalaciones en Reino Unido, un paso duramente criticado por Teherán, que ha acusado a Londres de implicarse directamente en el conflicto del lado de Washington.

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