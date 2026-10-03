0-0. Guatemala empata con Surinam y mantiene sus opciones en la Liga de Naciones

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Paramaribo, 2 oct (EFE).- La selección de fútbol de Guatemala empató este viernes 0-0 en su visita a la de Surinam en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), torneo clasificatorio para la Copa Oro 2027, lo que le permite al cuadro centroamericano sumar un punto fuera de casa y seguir con opciones de acceder a cuartos de final.

El partido, disputado en el Estadio Dr. Franklin Essed de Paramaribo, estuvo dominado en la primera mitad por la selección local, que presionó y generó las mejores ocasiones de gol ante una Guatemala incómoda y sin control del balón.

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El guardameta Kenderson Navarro sostuvo a la escuadra centroamericana tras salvar varios remates comprometedores, pese a registrar dos salidas erráticas en el tramo inicial.

En la segunda parte, el conjunto dirigido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena adelantó sus líneas con la entrada de Rudy Muñoz y Jesús López, por Matthew Evans y Olger Escobar, lo que permitió a la escuadra guatemalteca ganar terreno y tener mayor control del juego, aunque sin lograr efectividad en el ataque.

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Guatemala disputó este encuentro tras vencer 6-0 a El Salvador en la segunda fecha y caer 3-2 ante Jamaica en el debut. Para este compromiso, Tena no contó con el lesionado Óscar Santis ni con el suspendido Darwin Lom.

Con este empate, Surinam sigue a la cabeza del Grupo B con siete puntos, mientras que Guatemala llega a cuatro unidades.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse este lunes 5 de octubre en la cuarta jornada, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, ubicado en el suroeste de Ciudad de Guatemala, a las 18:00 hora local (24:00 GMT).

Ficha técnica:

0 - Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Ridgeciano Haps, Stefano Pinas; Justin Lonwijk, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Virgil Misidjan, Richonell Margaret y Dylan Vente.

Seleccionador: Henk Fraser (Países Bajos).

0 - Guatemala: Kenderson Navarro; Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Matthew Evans (Rudy Muñoz, m.46), Jorge Aparicio, José Rosales, William Fajardo (José Bolaños, m.80); Olger Escobar (Jesús López, m.46) y Jefry Bantes (Jonathan Franco, m.65).

Seleccionador: Luis Fernando Tena (México).

Árbitra: Katia Itzel García (México).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, disputado en el Estadio Dr. Franklin Essed de Paramaribo, Surinam. EFE