Fabián Ruiz abandona la concentración de España para asistir al nacimiento de su hijo

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El internacional Fabián Ruiz ha abandonado este sábado la concentración de la selección española de fútbol en Oviedo y no participará en el partido de la Liga de Naciones de este sábado ante Chequia para asistir al nacimiento de su primer hijo, ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Fabián Ruiz sale de la concentración de la selección española en Oviedo para acudir al nacimiento de su primer hijo en París, por lo que no estará presente en el encuentro que va a enfrentar a España contra Chequia en el Carlos Tartiere", informó el organismo federativo.

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De esta manera, el jugador del Paris Saint-Germain se une a las bajas del defensa Pau Cubarsí y del delantero Carlos Espí, los dos descartes del seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, para el encuentro en la capital asturiana.

Sin embargo, la RFEF no desveló si Fabián Ruiz, que fue titular en las victorias ante Inglaterra (2-3) y ante Croacia (4-1), regresará a la concentración tras el alumbramiento para participar en el último de los cuatro encuentros de la 'Roja' en este arranque de la Liga de Naciones, el próximo martes en Split ante el combinado croata.

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