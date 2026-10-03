El líder checheno es ascendido al rango militar más alto en Rusia

Guardar

Moscú, 3 oct (EFE).- El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, fue ascendido por el presidente ruso, Vladímir Putin, a coronel de ejército, el rango militar más alto en el país, informó hoy la agencia TASS.

Las insignias de general de ejército le fueron entregadas a Kadírov por el director de la Guardia Nacional rusa, Víktor Zólotov, durante una ceremonia en la capital chechena, Grozni.

PUBLICIDAD

Se trata del tercer ascenso de Kadírov desde el inicio de la llamada 'operación militar especial' rusa en Ucrania, ya que en abril de 2022 recibió los grados de teniente general de la Guardia Nacional rusa y meses después fue ascendido a coronel general.

Kadírov presumió en el pasado de ser el ruso con el mayor número de sanciones personales extranjeras debido a su apoyo a la campaña militar en Ucrania.

El rango de general de ejército es - de facto- el más alto en las fuerzas armadas rusas ya que el único que es superior -el de mariscal- no se ha concedido a nadie desde 1997. EFE