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Trump insiste en restringir el acceso a CNN al insistir que está "perjudicando a la seguridad nacional"

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El Departamento de Justicia de EEUU ha presentado ante un tribunal de Washington una moción para restaurar la prohibición del acceso de la cadena CNN a la Casa Blanca al entender que el medio está difundiendo información clasificada que "perjudica a la seguridad nacional".

La moción afecta también al portal de noticias Politico y a la cadena MS NOW, quienes vieron impedido su acceso a la Casa Blanca antes de que un tribunal decidiera invalidar la orden de Trump.

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Según el pliego recogido precisamente por la cadena CNN, el Departamento de Justicia esgrime que "el Presidente determinó que las cadenas de noticias demandantes habían publicado artículos que perjudican la seguridad nacional, incluyendo información posiblemente clasificada o sensible".

"Al hacerlo, estos medios demostraron su disposición a publicar información que socava la seguridad nacional. Restringir el acceso a la Casa Blanca elimina una vía para que estos medios obtengan dicha información perjudicial", añade el Departamento en el documento presentado a última hora de este pasado viernes.

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En un documento presentado ante el tribunal el lunes por la noche, los medios de comunicación argumentaron que las historias a las que Trump se oponía eran precisamente el tipo de periodismo que los redactores de la Constitución pretendían proteger. Calificaron la prohibición como un "ataque ilegal a las libertades más fundamentales de la Primera Enmienda".

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