Desaparece un avión con seis personas a bordo en Atlántico frente a Massachusetts

Guardar

Washington, 3 oct (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos informó este domingo de que ha iniciado un operativo de búsqueda de un avión Gulfstream en el que viajaban 6 personas que desaparición frente a las costas de Nantucket (Massachussetts).

"El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda esta ubicada frente a a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100", informó la Guardia Costera esta mañana de sábado.

PUBLICIDAD

El dispositivo incluye medios aéreos y terrestres, después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con el avión y éste desapareciera de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte.

Según datos de registro, la aeronave era utilizada como avión medicalizado de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance. EFE