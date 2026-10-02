Peña: "Vamos a estar todos expectantes" en referencia a las elecciones de Brasil

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Asunción, 2 oct (EFE).- Paraguay seguirá con expectativa las elecciones presidenciales del domingo en Brasil, un importante socio comercial y con el que comparte la hidroeléctrica de Itaipú, dijo este viernes el presidente de este país suramericano, Santiago Peña.

"Vamos a estar todos expectantes", aseguró Peña, quien describió la votación del domingo como "muy importante" y "fundamental" para su país, que negocia con el gigante suramericano el Anexo C del Tratado de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional.

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En declaraciones a periodistas, Peña evitó pronunciarse a favor de los principales candidatos en la contienda, como son el presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y del ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Yo realmente no puedo ejercer ningún tipo de sugerencia, ningún tipo de opinión", aclaró el mandatario, al anticipar que su Gobierno respaldará a quien sea elegido por el pueblo brasileño.

En ese sentido, señaló que Brasil es el "mayor socio comercial" de Paraguay y "de donde vienen las mayores inversiones extranjeras" a su país.

Según cifras del Banco Central de Paraguay (BCP), Brasil fue hasta agosto pasado el segundo destino de las exportaciones paraguayas -solo superado por Argentina-, con una participación del 26,2 %, y es el segundo proveedor de las importaciones nacionales, al representar un 21,5 % de esas compras, por debajo de China.

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Además, el gobernante confió en que, tras las elecciones, "se resuelva lo más rápido posible" la negociación del Anexo C.

"Paraguay colaboró mucho con Brasil a lo largo de estas últimas décadas, Brasil se desarrolló, tiene una base industrial muy importante. Ahora es el momento del Paraguay", defendió Peña, quien insistió en su intención de que "la energía que produce Itaipú sirva para generar desarrollo" en su país.

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El Anexo C establece que cada país tiene derecho al 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación del este apartado, al advertir que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.EFE

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