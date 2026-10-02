El yerno de Trump critica a CNN por sugerir un conflicto de intereses en su rol en Gaza

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Washington, 2 oct (EFE).- Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este viernes contra la cadena CNN por un artículo que señala que su fondo de capital privado tiene participación mayoritaria en un grupo financiero que ha invertido mucho dinero en fabricantes de armas israelíes, algo que puede implicar un conflicto de interés para su rol diplomático en Gaza.

"CNN publicó un artículo y un titular sumamente engañosos que sugerían que mi labor diplomática en Oriente Medio benefició de algún modo inversiones en empresas de defensa israelíes", arranca un mensaje publicado en X por Kushner, que es uno de los enviados de Trump para supervisar el proceso de paz en Gaza y para conversar también directamente con Ucrania y Rusia y en el conflicto de Irán.

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La cadena publicó el jueves una pieza tras rastrear las inversiones de Phoenix Financial, firma con sede en Tel Aviv, en la que Affinity Partners, el fondo de Kushner, es socio mayoritario.

Los registros muestran que Phoenix ha invertido cientos de millones de dólares en Elbit Systems, mayor fabricante de armamento de Israel, y que posee participaciones en al menos otros ocho proveedores del ejército israelí.

"Phoenix no es una empresa de defensa. Es una de las mayores instituciones financieras de Israel que cotizan en bolsa; está fuertemente regulada y gestiona aproximadamente 220.000 millones de dólares repartidos en miles de inversiones", argumenta en su mensaje Kushner, que apunta que la entidad gestiona también fondos de pensiones israelíes.

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"Ni los ahorradores (israelíes) ni yo elegimos las inversiones individuales. No participo en la toma de decisiones sobre qué compra o vende Phoenix", añade el multimillonario, que está casado con la hija mayor de Trump, Ivanka.

Kushner indica que la inversión en Phoenix "es pública y se remonta a una fecha anterior a la reelección del presidente Trump" y subraya que Affinity "no es propietaria de las empresas de defensa mencionadas en el artículo", algo que CNN aclara en su pieza.

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La cadena de noticias sí afirma en el artículo que Kushner ha evitado un mayor escrutinio al haber optado por ser un emisario voluntario y asesor informal en vez de ostentar un cargo gubernamental, algo que le obligaría a divulgar al detalle su situación financiera.

Kushner concluye diciendo que lo expuesto por él en el mensaje da lugar "a un titular menos sensacionalista, pero a una historia mucho más veraz" y asegura que "las noticias engañosas" no le van a distraer de la labor que Trump le ha encomendado: "ayudar a poner fin a las guerras, unir a las personas y buscar la paz". EFE

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