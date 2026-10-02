Milei acusa a Pedro Sánchez de "mantener a un ejército de economistas imbéciles"

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París, 2 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de "mantener a un ejército de economistas imbéciles" para rebajar "el éxito" de la economía argentina, al tiempo que denunció al mandatario ruso, Vladímir Putin, por montar "operaciones clandestinas" contra su país.

"Pedro Sánchez mantiene a un ejército de economistas imbéciles cuya única misión es intentar falsificar las estadísticas del éxito argentino. Afortunadamente, hay brillantes economistas españoles independientes que desmontan, punto por punto, sus mentiras", declaró Milei en una entrevista publicada en francés en la revista Le Point durante la visita del mandatario a París.

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El presidente argentino elogió de nuevo a dos de los dirigentes mundiales más controvertidos, el estadounidense Donald Trump y el israelí Benjamín Netanyahu, mientras que reprobó tanto a Putin como al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien pelea por su reelección este domingo ante Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro.

"Desde el primer día, fui el primer presidente latinoamericano en izar la bandera ucraniana. Vladímir Putin me lo está haciendo pagar caro. Moscú envía espías, monta operaciones clandestinas y paga a mercenarios de la prensa para fabricar y difundir calumnias contra mi gobierno", denunció.

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Sobre Lula, Milei dijo que es "un ladrón" que salió de la cárcel gracias a "un juez compinche" y aseveró haber expulsado de Argentina a "agitadores extranjeros disfrazados en periodistas, fotógrafos, profesores universitarios o estudiantes".

Asimismo, volvió a atacar el funcionamiento de la ONU, a la que consideró "nido de burócratas pretenciosos, encerrados en Nueva York, que pasan el tiempo masturbándose".

"La ONU no cumple con su misión sobre los contenciosos territoriales y pasa el tiempo inmiscuyéndose en asuntos para los que no la han llamado. ¡Es un nido de burócratas pretenciosos, encerrados en Nueva York, que pasan el tiempo masturbándose!", criticó Milei.

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El dirigente, quien ya dejó fuertes críticas a la ONU durante su intervención en la Asamblea General en septiembre de 2025, puso en tela de juicio la legitimidad democrática de la institución.

"Pretenden estar dirigiendo la vida de 8.000 millones de personas sin que nunca les hayan votado", refirió.

También criticó severamente la gestión de la OMS, el organismo de salud de la ONU, durante el covid-19 por haber recomendado largos confinamientos. "Terminaron por provocar un verdadero genocidio sanitario y económico", reprochó Milei. EFE