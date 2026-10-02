Kast descarta que eventual retiro de su reforma de seguridad sea una "derrota política"

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Santiago de Chile, 2 oct (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, descartó este viernes que un eventual retiro de su reforma de seguridad sea una "derrota política" y señaló que "lo importante es derrotar al narcotráfico y al crimen organizado, no quien tiene la iniciativa legal".

"Yo no tengo problema en que retiremos la reforma y a que a otros se atribuya la responsabilidad (...) No es una derrota política, es una derrota de Chile si no enfrentamos con fuerza al crimen organizado y al narcotráfico", subrayó el mandatario durante el XIII Encuentro Anual del Comercio.

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Tras el homicidio del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera el pasado domingo, Kast hizo un llamado a la oposición para establecer acuerdos en torno a su reforma de seguridad, abriéndose a la posibilidad de replantear aspectos centrales de su propuesta.

La iniciativa original del Ejecutivo contempla la creación de un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, además de limitar la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y asociación e intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.

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Su contenido produjo un rechazo transversal desde todo el espectro opositor, además de algunos personeros del oficialismo que acusaron afectación a la institucionalidad y problemas de forma.

Luego de reunirse con parlamentarios de distintos sectores, el Gobierno informó su disposición a retirar el proyecto a la espera de que ingrese al Legislativo una propuesta alternativa que, según la prensa local, recogería planteamientos tanto de senadores oficialistas como de la oposición, dando forma a un texto de consenso.

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En total, ocho fueron las modificaciones a la Carta Fundamental chilena presentadas por Kast en agosto pasado en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.

Si bien Chile se mantiene dentro de los países más seguros de la región, el crimen organizado se ha asentado en su territorio a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. EFE

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