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Costa Rica condena la "deriva autoritaria" en Nicaragua y aboga por elecciones libres

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San José, 2 oct (EFE).- Costa Rica condenó este viernes, en una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), la "deriva autoritaria" y la "eliminación del pluralismo político" en Nicaragua y abogó por la celebración de elecciones libres con observación internacional.

"Estamos ante un proceso sistemático de eliminación del pluralismo político, el cierre del espacio cívico y concentración del poder. Costa Rica condena firmemente esta deriva autoritaria", expresó la vicecanciller costarricense, Adriana Bolaños, al referirse a Nicaragua durante una reunión de cancilleres de la OEA, celebrada en Washington.

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Bolaños hizo un llamado a la organización para no limitarse a expresar preocupación por lo que ocurre en Nicaragua con el Gobierno del mandatario Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, y pasar a "acciones sostenidas con objetivos claros y mecanismos de seguimiento".

"Nuestras exigencias deben ser claras: liberar a las personas detenidas por razones políticas, restituir plenamente los derechos civiles y políticos, incluida la nacionalidad, cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y crear condiciones reales para unas elecciones libres, plurales y con observación internacional", manifestó Bolaños.

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La OEA aprobó este viernes en la reunión extraordinaria de cancilleres una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el copresidente Daniel Ortega anunciara que no habrá más comicios en el país.

El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La vicecanciller costarricense recordó que Costa Rica, como país vecino, ha acogido a decenas de miles de nicaragüenses que han buscado protección y oportunidades, y que conoce de primera mano las consecuencias humanas y migratorias.

"Sabemos que cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción. El pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en libertad, a elegir entre distintas opciones políticas y a decidir democráticamente su futuro", afirmó Bolaños.

Las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen a nivel de consulados desde el 2018, cuando el entonces presidente costarricense Carlos Alvarado (2018-2022) decidió no nombrar embajador en Nicaragua debido a la represión y violaciones a los derechos de opositores y manifestantes.

En los últimos meses Costa Rica ha denunciado en diversos foros de la OEA y la ONU el cierre de espacios cívicos en Nicaragua, el deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las restricciones a las libertades fundamentales, entre otros. EFE

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