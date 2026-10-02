León XIV visitará "una Argentina herida" y con gente "muy pobre", afirma arzobispo

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Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó este viernes que el papa León XIV se encontrará en su próximo viaje apostólico "una Argentina herida", en "crisis" y con un alto porcentaje de personas "muy pobres".

"Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida por la grieta. Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día", dijo el prelado en declaraciones a periodistas tras celebrar misa en la catedral de Buenos Aires.

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El arzobispo señaló que el papa, que visitará el país suramericano del 8 al 11 de noviembre próximo, también se encontrará con "una Argentina donde duele el porcentaje tan grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años".

"Una Argentina que está en crisis desde hace muchos años", aseveró el arzobispo, quien dijo que el sumo pontífice "viene a encontrarse con Jesús en los más pobres y a confirmar el trabajo pastoral de la Iglesia con los últimos, con los discriminados y los rechazados".

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García Cuerva sostuvo que el pueblo argentino "necesita" el mensaje del sumo pontífice y el regalo de la "esperanza" y el "entusiasmo para seguir adelante".

Tras visitar Uruguay, León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre, viajará a la ciudad de Córdoba el día 10 y cerrará su periplo en Argentina el 11 con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), para partir luego rumbo a Perú.

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Según cálculos oficiales preliminares, hasta 7 millones de personas se movilizarán en Argentina para asistir a los diferentes eventos masivos de encuentro con el papa.

El itinerario definitivo fue anunciado por la Santa Sede el pasado 21 de septiembre.

Ese mismo día, en una rueda de prensa, el canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que "no hay ninguna diferencia fundamental" entre el Ejecutivo y la Iglesia ya que "Milei es el presidente argentino que probablemente más ha defendido el derecho a la vida" y quien en casi tres años de gestión "ha bajado la pobreza a la mitad".

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Un día después, en otra rueda de prensa y consultado sobre las afirmaciones de Quirno, el arzobispo de Buenos Aires dijo que sí existen diferencias entre el Gobierno y la Iglesia.

"Respecto a las afirmaciones del canciller, creo que es una muy buena intención querer buscar puntos de acuerdo, y los hay. Pero también es verdad que hay muchas diferencias y no está mal reconocerlas. Y nos tiene que dar mucha paz el saber que hay temas en los que no coincidimos", respondió García Cuerva.

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Milei, quien ha aplicado un severo plan de ajuste desde su llegada a la Presidencia a finales de 2023, ha denostado el concepto de 'justicia social', fundamental en la doctrina social de la Iglesia.

Los últimos datos oficiales delinean un complicado panorama económico y social: la actividad cayó en el segundo trimestre del año, se destruyen puestos de empleo formal y solo se crean trabajos precarios, y la pobreza trepó en el primer semestre del año al 32,3 %, con 1,7 millones de pobres más que en el segundo semestre de 2025. EFE

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