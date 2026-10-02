Caribbean Airlines reanuda vuelos entre Trinidad y Venezuela tras suspensión por tensiones

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Puerto España, 2 oct (EFE).- La compañía Caribbean Airlines anunció este viernes que reanudará los vuelos comerciales de pasajeros entre Trinidad y Tobago y Caracas el 31 de octubre, más de un año después de haber suspendido la ruta debido a crecientes preocupaciones de seguridad en torno a Venezuela.

Esta ruta restablecerá "la conectividad aérea directa entre nuestros países vecinos y facilitará los viajes de negocios y el turismo", indicó en un comunicado la aerolínea, que ya ha comenzado a vender pasajes para el primer día de reapertura de la ruta.

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Aunque no se ofrecieron detalles sobre la frecuencia de la ruta entre los aeropuertos de Piarco y Caracas, Caribbean Airlines previamente operaba un vuelo semanal los sábados, de ida y vuelta en el mismo día.

La aerolínea de Trinidad y Tobago suspendió sus operaciones entre ambos países en septiembre de 2025, cancelando los vuelos BW 300 y BW 301 programados para los días 6, 13, 20 y 27 de ese mes con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

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La aerolínea no reveló públicamente los motivos específicos de la suspensión pero una comunicación interna dirigida a la tripulación en aquel momento describió la medida como el resultado de una "evaluación exhaustiva de riesgos" y una "decisión comercial proactiva" para reducir dichos riesgos.

La suspensión se produjo en un contexto de escalada de tensiones en el Caribe, particularmente entre Washington y Caracas, lo que generó un entorno operativo más incierto para las aerolíneas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos informó sobre un aumento de la actividad militar y de las interferencias en los sistemas de navegación por satélite en la región.

Este periodo también tensó las relaciones entre Trinidad y Tobago y Venezuela, que expresó su rechazo a la creciente cooperación en materia de seguridad entre Puerto España y Washington, incluida la visita del buque USS Gravely al país en octubre de 2025.

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Recientemente, la relación entre Trinidad y Tobago y Venezuela ha mejorado. La presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez y la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU y expresaron su aprecio mutuo.

El retorno de esta ruta directa coincide con la expansión de la red internacional de Caribbean Airlines. La aerolínea tiene previsto inaugurar vuelos entre la isla de Tobago y Toronto el 25 de octubre, estableciendo un enlace semanal directo, además de operar vuelos chárter a Panamá.

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El alto comisionado de Canadá, Michael Callan, declaró el martes a EFE que los vínculos comerciales bilaterales están creciendo y que existe un mayor interés por parte de las empresas trinitenses en acceder al mercado canadiense, y de las compañías canadienses en importar productos locales y explorar proyectos conjuntos de fabricación. EFE