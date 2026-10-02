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Invertir en salud e innovación es invertir en el crecimiento de América Latina

PR Newswire

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WASHINGTON, 2 de octubre de 2026

Autoridades de salud de (países participantes), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y FIFARMA coincidieron en Washington, EE. UU., en que la innovación que llega a tiempo al paciente es una de las inversiones estratégicas con mayor retorno social y económico para la región.

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WASHINGTON, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Cada año que una persona vive con buena salud es un año en el que puede trabajar, estudiar, cuidar de su familia y aportar a su comunidad. Bajo esta idea se desarrolló el foro La inversión en salud como prioridad en América Latina y el Caribe, organizado por el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council y la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), en el marco del Consejo Directivo de la OPS.

El encuentro reunió a Ana María Vesga, ministra de Salud deColombia; al Dr. Manuel Zambrano, viceministro de Salud dePanamá; al Dr. Saúl Flores, secretario de Gestión de Salud Pública del Ministerio de Salud de Argentina; al Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS; y a Yaneth Giha, directora ejecutiva deFIFARMA. La conversación se centró en cómo América Latina y el Caribe pueden priorizar la salud como una inversión en capital humano, productividad y crecimiento, en un contexto de restricciones fiscales, envejecimiento poblacional y aumento de las enfermedades crónicas.

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Del costo de invertir al valor de invertir bien

Los participantes coincidieron en que invertir más en salud es importante, pero no suficiente. El desafío es invertir mejor, en intervenciones capaces de mejorar la salud de la población y reducir los costos futuros asociados a la enfermedad y la discapacidad.

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Un estudio de carga socioeconómica desarrollado por WifOR para FIFARMA estimó que siete enfermedades en ocho países de la región generaron pérdidas equivalentes, en promedio, a cerca del 3,9 % del PIB en 2022.

"Las inversiones sociales se valoran en el tiempo, pero los gobiernos planean en periodos de cuatro años, y ahí está la disyuntiva. La innovación en salud es menos tangible que una obra, y cuando no vemos algo construido sentimos que no está pasando. Por eso también tenemos que hablar del costo de no invertir", afirmó Yaneth Giha, directora ejecutiva de FIFARMA.

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"La pandemia demostró que, si la salud no funciona, la economía no funciona. No invertir tiene un impacto económico y social enorme. Por eso debemos priorizar las inversiones con mayor retorno para la economía y la sociedad, empezando por la prevención y la atención primaria", afirmó el Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS.

Prevenir, detectar y tratar a tiempo

Uno de los mensajes centrales del encuentro fue la necesidad de adoptar una visión de largo plazo. La prevención y la atención primaria son fundamentales, pero deben incluir un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y acceso a tecnologías sanitarias que aporten valor.

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Las inversiones en atención primaria y programas preventivos pueden mejorar la eficiencia y los resultados en salud. La prevención, la salud infantil la vacunación y el diagnóstico temprano se encuentran entre las inversiones cuyo valor puede ser subestimado cuando las decisiones presupuestarias se concentran exclusivamente en el corto plazo.

La innovación genera valor cuando llega a tiempo al paciente

La innovacion farmaceutica y las tecnologias sanitarias constituyen otra pieza de esta estrategia. Los nuevos tratamientos pueden evitar complicaciones, reducir hospitalizaciones y permitir que las personas sigan trabajando y cuidando de sus familias. Ese beneficio solo se materializa cuando el tratamiento está disponible. Según el FIFARMA W.A.I.T. Indicator 2026, en América Latina pasan en promedio 5,7 años desde que un medicamento innovador es aprobado en Estados Unidos o Europa hasta que está plenamente disponible para los pacientes de la región. Son años en los que los pacientes y los sistemas de salud dejan de recibir ese valor.

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La visión de los gobiernos

Las autoridades de Colombia, Argentina y Panamá compartieron cómo sus países priorizan la inversión en salud y abren espacio a intervenciones capaces de generar valor a largo plazo.

"La inmunización a lo largo de la vida está entre las decisiones más costo-efectivas. También necesitamos datos que permitan medir cómo la inversión en salud se traduce en productividad y en un mejor abordaje de la carga de enfermedad a largo plazo. Debemos encontrar mecanismos que contengan los costos sin frenar la innovación ni limitar su acceso, para lograr un acceso real y sostenible", afirmó Ana María Vesga, ministra de Salud de Colombia.

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"La política pública en salud no se piensa solo en los cuatro años de una gestión, sino en horizontes de 10, 15 y 20 años. Lo que no hagamos hoy lo pagaremos en el futuro. Y la mejor inversión sigue siendo la prevención, cuidar que la gente no se enferme", afirmó el Dr. Saúl Flores, secretario de Gestión de Salud Pública del Ministerio de Salud de Argentina.

"Tenemos que pasar del concepto de gasto en salud al de inversión en salud. Para eso hay que traducir los datos en números, porque ese es el idioma de los ministerios de Economía y Finanzas, y así explicarles el beneficio de invertir ahora", afirmó el Dr. Manuel Zambrano, viceministro de Salud de Panamá.

Alianzas con objetivos comunes

Los participantes destacaron la necesidad de avanzar hacia alianzas entre gobiernos, organismos multilaterales, academia, sociedad civil y sector privado orientadas a resultados, en áreas como sistemas de información, generación de evidencia, planificación anticipada de tecnologías y digitalización. En este contexto, la OPS ha planteado avanzar hacia una inversión pública en salud de al menos el 6 % del PIB, acompañada de una mejor eficiencia y asignación de recursos.

Como propuesta concreta, Se planteó que los ministerios de Salud y de Finanzas construyan conjuntamente estrategias plurianuales de inversión vinculadas a resultados en salud, capital humano y productividad. "Para defender la innovación en las decisiones presupuestarias necesitamos, primero, más y mejores datos; segundo, un diálogo persistente y consistente entre todos los actores; y tercero, construir pensando en el largo plazo. Si en la región somos capaces de darnos ese tiempo, podremos convencer a quienes asignan los recursos de que invertir en salud es invertir en el desarrollo", concluyó Yaneth Giha.

La grabación completa del foro está disponible en: https://www.youtube.com/@AtlanticCouncilUS/streams

Sobre FIFARMA

La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) reúne y representa a la industria farmacéutica de investigación e innovación en América Latina. A través de sus cuatro pilares estratégicos —Políticas en Salud, Valor y Acceso a la Innovación, Buenas Prácticas Regulatorias y Farmacovigilancia, y Alianzas Estratégicas— FIFARMA impulsa la construcción de puentes entre gobiernos, academia, sociedad civil y sector privado para acelerar el acceso equitativo y sostenible a la innovación en salud en la región.

Sobre el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council

El Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council es un centro no partidista que, desde 2013, promueve una mejor comprensión de las transformaciones de América Latina y el Caribe y de su relevancia en el mundo, con propuestas orientadas a resultados que informan la acción de gobiernos, empresas y organismos multilaterales para construir un futuro más próspero para las Américas.

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FUENTE Fifarma