Infografías del viernes 2 de octubre de 2026

Guardar

BRASIL ELECCIONES - Brasil vota este domingo 4 de octubre en unas elecciones generales con más de 158 millones de electores habilitados. La última encuesta de Datafolha sitúa al presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, con el 45 % de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con el 40 %.

REDES SOCIALES DEMOCRACIA - Una encuesta de Pew Research Center en 37 países muestra que crece la percepción de que las redes sociales perjudican a la democracia, aunque una mayoría sigue valorando su papel para informarse y participar en la vida política.

PUBLICIDAD

FÚTBOL LIGA NACIONES - Previa del partido entre España y República Checa por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

BALONCESTO WNBA - Cuadro de los playoffs de la WNBA tras la confirmación de tres plazas en las semifinales y a la espera del ganador del duelo entre Golden State Valkyries y Dallas Wings. EFE

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com