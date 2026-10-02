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inDrive Money expande el acceso a servicios financieros digitales en LATAM; los préstamos a conductores crecen 71% en México

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de octubre de 2026

En la primera mitad de 2026, el número de préstamos otorgados creció 118% interanual en Latinoamérica, impulsado por una mayor demanda de financiamiento justo y transparente.

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Cada vez más conductores en México recurren a servicios financieros digitales para acceder a un préstamo de manera sencilla, transparente y acorde con la dinámica de sus ingresos. Así, el número de préstamos solicitados por conductores a través de inDrive Money más que se duplicó en América Latina durante la primera mitad de 2026, registrando un aumento interanual del 118%.

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El incremento se mantuvo fuerte en todos los mercados de la región: la demanda en Perú creció un 128%, en Colombia un 88% y en México un 71%. Por su parte, Brasil —donde la vertical se lanzó en agosto de 2025— experimentó un aumento superior al 400%, ganando firme impulso en su primer año de operaciones en el país más grande de Latinoamérica.

A diferencia de los esquemas tradicionales, esta solución considera la actividad e ingresos generados por los conductores dentro de la plataforma para facilitar el acceso a préstamos personales, contribuyendo a ampliar las oportunidades para quienes, en muchos casos, enfrentan barreras de acceso.

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Los préstamos están diseñados para adaptarse a la capacidad de ingresos de cada conductor. Tanto el monto aprobado como el esquema de pago se determinan considerando la actividad del usuario en la plataforma. Además, todo el proceso se realiza desde la aplicación de inDrive. Los conductores pueden solicitar un préstamo, conocer el monto aprobado, consultar plazos, revisar saldos y dar seguimiento a los pagos sin salir de la app.

Alexander Kurchin, director general de inDrive Money, destacó:

"Nuestro crecimiento en América Latina demuestra que existe una demanda clara y en constante expansión de un acceso más justo y transparente a préstamos personales entre los participantes de la economía colaborativa. Al utilizar datos de actividad dentro de nuestra plataforma, ayudamos a nuestros aliados a entender la capacidad real de generación de ingresos de las personas y extendemos los servicios financieros a quienes de otro modo podrían quedar excluidos. En pocas palabras, se trata de brindar mayor resiliencia financiera y libertad de elección a los conductores."

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De acuerdo con un informe de impacto desarrollado por la Asociación de Internet MX (AIMX) y publicado en febrero de 2026, más del 11% de los conductores activos en el país han utilizado un préstamo de inDrive Money y cerca de la mitad de quienes solicitaron un crédito volvieron a contratar otro, un indicador de que el producto responde a necesidades financieras reales y ofrece una experiencia positiva para los usuarios.

inDrive Money forma parte de la misión más amplia de la compañía de desafiar las injusticias, ofreciendo a las personas una mayor libertad de elección, tanto en la movilidad como en otros ámbitos. El servicio principal de viajes de la plataforma utiliza un modelo de negociación de precios entre pares (Persona a Persona) que permite a conductores y pasajeros acordar un precio que ambos consideren justo. Los demás servicios urbanos de inDrive, que incluyen Entregas, Flete y Ads, fueron diseñados con la misma meta en mente: brindar opciones más justas y más libertad de elección para todos.

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Para muchas personas que generan ingresos mediante plataformas digitales, acceder a productos financieros continúa siendo un desafío. Con esta herramienta, la empresa busca ampliar el acceso a soluciones financieras mediante un modelo que toma en cuenta la actividad económica real de los conductores y ofrece una experiencia completamente digital, transparente y fácil de usar.

Acerca de inDrive

inDrive es una plataforma global de movilidad y entregas. La aplicación de inDrive ha sido descargada más de 400 millones de veces y fue la segunda app de movilidad más descargada por cuarto año consecutivo. Además de viajes, inDrive ofrece una extensa lista de servicios urbanos, incluyendo transporte ciudad a ciudad, entregas, además de servicios financieros. En 2023, inDrive lanzó New Ventures, su brazo de capital de riesgo y M&A.

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inDrive opera en más de 1,200 ciudades de 48 países. Impulsada por su misión de desafiar la injusticia a través de elecciones justas, la empresa persigue este objetivo tanto mediante su negocio principal, que apoya a las comunidades locales a través de un modelo de precios justos, como a través del trabajo de sus programas de impacto.

Para más información visite www.inDrive.com

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FUENTE inDrive