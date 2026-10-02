Fuerzas aliadas del Ejército etíope aseguran estar avanzando hacia la capital de Tigré

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Nairobi, 2 oct (EFE).- Las milicias aliadas del Ejército etíope aseguran estar avanzando hacia Mekelle, la capital de la región norteña de Tigré y bastión de los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), tras el recrudecimiento del conflicto desde la semana pasada.

La milicia progubernamental de las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT) afirmó este viernes en su cuenta de Facebook que tomó el control de la localidad de Milazat, situada a unos 20 kilómetros al sureste de Mekelle.

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El grupo difundió un video en redes sociales supuestamente grabado en Milazat en el que se observa a combatientes a bordo de un camión azul coreando "¡Mekelle! ¡Mekelle!".

EFE no pudo verificar de forma independiente esa información ni la autenticidad del material audiovisual.

Las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF, Ejército) y las FPT afirmaron esta semana haber tomado la localidad de Samre, a unos 70 kilómetros de la capital tigrina, y la ciudad de Alamata, situada 120 kilómetros más al sur.

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Las fuerzas etíopes y sus milicias aliadas han logrado rápidos avances en Tigré desde que estallaron los enfrentamientos contra el FPLT, que anunció una “guerra defensiva”.

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores, que incluye al FLPT, para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022 que enfrentó al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA). EFE

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