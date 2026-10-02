EE.UU. suspende servicios consulares en Brasil por seguridad a dos días de las elecciones

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São Paulo, 2 oct (EFE).- Estados Unidos suspendió este viernes los servicios consulares en Brasil "por motivos de seguridad" apenas dos días antes de que el país celebre sus elecciones, por lo que informó a sus ciudadanos de que no se dirijan hasta los consulados o la embajada y contacten por teléfono en caso de emergencia.

Según informó a primera hora de este viernes la embajada de los Estados Unidos en Brasilia, los servicios consulares del país quedan suspendidos "por motivos de seguridad" en un contexto en el que el presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, transmitió hace días su preocupación por posibles injerencias de Washington en los comicios.

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En el mensaje remitido por la embajada se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Brasil que no se desplacen a las embajadas ni siquiera en casos de emergencia.

El servicio consular de Australia también se sumó a la medida y suspendió los servicios consulares a partir de este viernes, también alegando motivos de seguridad.

La embajada australiana anunció el cierre de los servicios en un mensaje en el que cita el mensaje de EE.UU para justificar su preocupación.

Lula ha manifestado reiteradamente su preocupación por posibles injerencias en las elecciones presidenciales y legislativas por parte del Gobierno de Donald Trump, un aliado del expresidente Jair Bolsonaro, cuyo hijo primogénito, Flávio Bolsonaro, es el principal candidato de la oposición en las elecciones del domingo.

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En los últimos meses, Estados Unidos impuso aranceles contra una buena parte de las exportaciones brasileñas a ese país y tomó medidas diplomáticas y políticas contra el país suramericano, entre ellas, retiró el visado a la embajadora brasileña en Washington.

El Gobierno de Trump también declaró terroristas a las bandas de narcotraficantes brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, en un gesto que ha sido aplaudido por Bolsonaro y criticado por el Gobierno de Lula, que teme que esa medida pudiera amparar una intervención militar estadounidense.

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São Paulo, 2 oct (EFE).- La Policía Federal brasileña informó este viernes que no halló, hasta el momento, evidencias que corroboren la existencia de amenazas contra instalaciones diplomáticas de EE.UU. en el país, tras la decisión de la Administración de Donald Trump de suspender los servicios consulares.

"Se adoptaron de inmediato las medidas pertinentes y, hasta el momento, no se han encontrado indicios que corroboren los riesgos señalados inicialmente, ni se ha identificado a ningún sospechoso de estar vinculado a organizaciones criminales", aclaró la institución en un comunicado.

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La fuerza de seguridad dijo que ejecutó, de forma preventiva, dos órdenes de registro e incautación en São Paulo y en los alrededores del Distrito Federal, para investigar las presuntas amenazas que llevaron a la Embajada de Estados Unidos en Brasilia a suspender repentinamente todos los servicios consulares de manera indefinida por "motivos de seguridad".

La legación estadounidense instó además a sus ciudadanos a evitar desplazarse tanto a la sede diplomática como a sus consulados, medida preventiva a la que se sumó también la representación de Australia.

Según la institución, las actuaciones policiales se dieron en el marco de una investigación confidencial realizada en colaboración con agencias de inteligencia extranjeras y los agentes se encuentran analizando los equipos de comunicación e informáticos incautados para determinar los pasos a seguir.

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La decisión se produce a dos días de la celebración de las elecciones presidenciales, que se celebrarán este domingo y tienen como principales contendientes al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

Horas después del anuncio estadounidense, el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, afirmó que la decisión no tiene fundamento y sugirió que podría tratarse de una posible injerencia de Washington en el proceso electoral.

Lula mencionó durante toda la campaña su preocupación por una posible injerencia de Trump, quien ya impuso aranceles contra buena parte de las exportaciones brasileñas y sanciones contra jueces de la Corte Suprema.

Esto, en un intento por entorpecer el juicio por golpe de Estado contra Bolsonaro padre en 2025 y que acabó con su condena a 27 años que cumple en prisión domiciliaria.

El Gobierno estadounidense, aliado del bolsonarismo, también declaró terroristas a las bandas criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) en un gesto aplaudido por Flávio Bolsonaro, partidario de incluir a Brasil en el Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por el republicano.

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