Pochettino: "Rafa Márquez tiene todos los ingredientes para ser un gran entrenador"

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Miami (EE.UU.), 2 oct (EFE).- El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, aseguró este viernes que Rafa Márquez, nuevo director técnico de México y su rival este sábado en el banquillo, tiene "todos los ingredientes para ser un grandísimo entrenador".

"Jugué contra él. Fue un grandísimo futbolista y ahora es un técnico que tiene todos los ingredientes para ser un gran entrenador. Tiene el conocimiento; solo le falta tiempo para demostrar su calidad", indicó el técnico argentino en la víspera del partido amistoso que disputarán EE.UU. y el 'Tri' en Houston.

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"México siempre ha sido una cantera de jugadores de gran talento. Al igual que nosotros, Rafa necesita tiempo para plasmar su idea y hacer evolucionar a los jóvenes", agregó.

Márquez, exfutbolista de Barcelona, Mónaco o Atlas, entre otros equipos, formó parte del plantel técnico de Javier Aguirre durante el Mundial, y asumió las riendas tras la marcha de 'El Vasco'.

Después de la disputa de ese campeonato, en el que las dos selecciones ejercieron como anfitrionas y alcanzaron los octavos de final, Pochettino destacó en la rueda de prensa que ambas parten de cero.

"Esto es un nuevo comienzo. Lo importante ahora es construir una base sólida para competir en todos los torneos oficiales futuros. Debemos ir paso a paso. No podemos anticiparnos", señaló el preparador de EE.UU.

El partido de este sábado se jugará en territorio estadounidense, pero Pochettino anticipó una presencia masiva de aficionados mexicanos y expresó que servirá de experiencia para "forjar el carácter" de cara a otros encuentros oficiales.

"Enfrentar la adversidad beneficia a este grupo, especialmente a los jóvenes al combinarse con los experimentados. Celebro jugar en entornos difíciles porque nos servirá de cara al futuro", manifestó.

Y aunque resaltó que conoce la importancia de este partido, por la fuerte rivalidad entre los dos países, matizó que es deportiva y que su objetivo será ganar como en cada encuentro.

"Para mi siempre México fue un país extraordinario con gente extraordinaria y siempre han tenido buenas sensaciones. Tengo un cariño muy especial por todo lo que México representa", sentenció. EFE