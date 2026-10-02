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DR Flavors & Ingredients: 100 años de expertisse en ingredientes botánicos para el mercado global

PR Newswire

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JARAGUÁ DO SUL, 2 de octubre de 2026

Con presencia internacional y líder del mercado brasileño, la empresa reúne la experiencia de un siglo en un portafolio de extractos estandarizados, incluyendo guaraná, acerola y yerba mate para aplicaciones en alimentos, bebidas y suplementos.

JARAGUÁ DO SUL, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La demanda por ingredientes naturales y funcionales ha impulsado la búsqueda por soluciones con performance, calidad y consistencia. En 2025, 41% de los americanos mencionan buscar ingredientes naturales en sus alimentos y bebidas, según el International Food Information Council (IFIC). Así, DR Flavors & Ingredients refuerza su participación internacional con un portafolio de extractos estandarizados y variados ingredientes deshidratados botánicos.

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Destacan la guaraná, la acerola y la yerba mate, ingredientes que representan la biodiversidad brasileña y el expertisse de la empresa en extracción, estandarización y desarrollo de soluciones para la industria.

Nativo del Amazonas, la guaraná es naturalmente rica en metilxantinas como la cafeína y la teobromina. DR cuenta con la mayor capacidad instalada de Brasil para producir extractos líquidos de guaraná, ofreciendo también versiones en polvo y concentrados de hasta 30% de cafeína.

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La acerola da origen al portafolio Vitamin-Ace®, compuesto por extractos y deshidratados con hasta un 40% de vitamina C natural. Con amplio dominio de la cadena productiva de la acerola, se trabaja de forma vertical, del origen al procesamiento y la estandarización, garantizando trazabilidad, seguridad en el suministro y consistencia entre lotes. Descubra Vitamin-Ace® 40, único ingrediente en el mundo estandarizado en 40% de vitamina C natural, disponible también carrier-free.

La yerba mate hace parte de una trayectoria de décadas. Pioneros en el desarrollo de tecnologías de extracción de cafeína de la materia prima, DR presenta el portafolio MateActive, con extractos de yerba mate verdes y tostados, estandarizados en cafeína natural y ácidos clorogénicos.

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Fundada en Brasil en 1925 por inmigrantes alemanes, DR Flavors & Ingredients combina conocimiento de la cadena productiva, innovación, tecnologías de extracción y estandarización para desarrollar ingredientes de origen natural con alto estándar de calidad, consistencia y especificaciones únicas. Actualmente cuenta con seis centros de I+D, seis plantas productivas con especialistas en ingredientes y ciencias sensoriales. Con oficinas comerciales Estados Unidos, China y Polonia para atender clientes en más de 70 mercados, operando con un estándar global con certificaciones como FSSC 22000, Kosher, Halal y Orgánica.

CONTACTO: drfi@drfi.com

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FUENTE DR FLAVORS & INGREDIENTS