Brasil afianza cooperación agrícola con el Caribe mediante centro de innovación en Guyana

Guardar

San José, 2 oct (EFE).- Brasil busca afianzar con los países del Caribe la cooperación agrícola en ámbitos como la productividad, la ciencia y la innovación, de la mano de un 'hub' (centro) de agricultura sostenible que se instalará en Guyana, informó este viernes el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

En el marco de la Semana de la Agricultura del Caribe, que se lleva a cabo en Jamaica, el IICA indicó que trabaja con Brasil iniciativas conjuntas para la región Caribe, para acelerar la transferencia y adaptación de tecnologías, fortalecer las capacidades científicas y promover soluciones innovadoras para los sistemas agrícolas tropicales.

PUBLICIDAD

Uno de estos proyectos es el 'Hub de Agricultura Sostenible de las Américas', cuya creación recientemente fue acordada por el Ministerio de Agricultura brasileño, el Ministerio de Agricultura de Guyana y el IICA.

El 'hub' se instalará en Guyana y será una plataforma regional de cooperación técnica, ciencia, tecnología e innovación agrícola tropical, con la participación de especialistas de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), la institución pública que ha sido crucial para la revolución agropecuaria de Brasil, que hoy es una potencia en la producción de alimentos, afirmó el IICA.

PUBLICIDAD

El viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cleber Soares, explicó que las iniciativas de cooperación abarcan el mejoramiento genético de ganado para producción láctea, productividad del café, provisión de maquinaria agrícola, desarrollo de variedades en cultivos de soja, maíz y arroz y fortalecimiento de la capacidad de producción de bioinsumos.

El director general del IICA, Muhammad Ibrahim valoró el rol de Brasil en la construcción de capacidades y aseguró que su cooperación es esencial para que el Caribe mejore su producción, su productividad y su resiliencia, y pueda reducir su dependencia de las importaciones de alimentos.

PUBLICIDAD

"Reconocemos que el esfuerzo de transformar la agricultura caribeña trasciende las capacidades de cualquier organización o Gobierno en particular, y damos la bienvenida a nuestros socios estratégicos y a todas las partes interesadas para responder colectivamente a este desafío regional y desarrollar un sistema agroalimentario regional eficiente y productivo", expresó Ibrahim.

El IICA señaló que a los riesgos que suponen los eventos meteorológicos cada vez más extremos en el Caribe, actualmente se suman "tensiones geopolíticas, dinámicas cada vez más complejas del comercio, aumento de precios de fertilizantes y energía y la reaparición de plagas y enfermedades que amenazan la producción animal y vegetal". EFE

PUBLICIDAD