Irak prorroga al 30 de junio de 2027 el plazo para el desarme de grupos armados, incluidas facciones proiraníes

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El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha anunciado este jueves una prórroga hasta el 30 de junio de 2027 para completar el proceso de desarme de grupos armados que operan en el país, incluidas numerosas milicias proiraníes, después de que se fijara en un inicio como fecha para ello el 30 de septiembre, coincidiendo con el fin del despliegue de la coalición encabezada por Estados Unidos para combatir a Estado Islámico.

"El 1 de octubre de 2026 marca el inicio de un proceso serio para abordar la cuestión de las armas fuera del control estatal y cumplir con las obligaciones constitucionales, conforme a una hoja de ruta clara y plazos acordados que se extienden hasta el 30 de junio de 2027, a más tardar", ha señalado, según un comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales.

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Al Zaidi ha reivindicado que este 1 de octubre supone "un día histórico" por "el gran logro nacional que representa la conclusión de la misión de la coalición internacional", incluida su "retirada completa y definitiva" de fuerzas extranjeras, antes de destacar que "alcanzar la plena soberanía es un gran logro del que todos los iraquíes se enorgullecen".

Así, ha subrayado que esto se ha logrado gracias a la labor de la sociedad y las fuerzas de seguridad y otras facciones armadas, que "desempeñaron un papel clave al iniciar el enfrentamiento contra Estado Islámico". "Estas fuerzas cumplieron su cometido a lo largo de cada etapa difícil que atravesó nuestra querida nación", ha destacado el primer ministro iraquí.

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Por ello, ha remarcado que el proceso de desarme de estos grupos "defenderá el principio constitucional de que las decisiones sobre la guerra y la paz corresponden a las autoridades constitucionales y de que cualquier acción militar fuera de este marco está prohibida", al tiempo que ha insistido en que Bagdad trabajará "para lograr el desarme completo de todos los grupos armados no iraquíes presentes en territorio iraquí.

"El Gobierno iraquí reafirma su compromiso constitucional de impedir que el territorio y el espacio aéreo de Irak se utilicen como punto de partida o ruta de tránsito para cualquier acción que amenace la seguridad de los países vecinos", ha reiterado, en línea con sus declaraciones en favor de mantener al país al margen de cualquier conflicto regional, en medio de la guerra desatada por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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En este sentido, ha esgrimido que el país "mira hacia una nueva etapa" que pasa por dejar atrás el conflicto para "alcanzar la plena soberanía nacional, fortalecer la paz civil, la estabilidad y la prosperidad, y orientar las capacidades y recursos del Estado hacia el desarrollo sostenible, la mejora de la vida de los ciudadanos, la prestación de servicios esenciales y la construcción de un futuro seguro y estable para las generaciones venideras".