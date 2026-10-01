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Gus Ormo estrena AGAPE, un viaje instrumental donde el piano toma el protagonismo

PR Newswire

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MIAMI, 1 de octubre de 2026

Tras doce años de creación y maduración creativa, Gus Ormo presenta una obra de seis temas concebida como un acto de entrega incondicional a la música.

MIAMI, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El cantante y compositor Gus Ormo presenta AGAPE, un álbum conceptual, instrumental e íntimo que marca una cumbre de madurez en su carrera. En esta entrega, Ormo prescinde de su voz —otrora conocida por baladas románticas— para abrirle paso al piano, instrumento que tiene un rol protagónico.

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Frente al ritmo acelerado, la producción invita al oyente a sentir emociones profundas a través de composiciones instrumentales de alta factura. En palabras de Ormo: "En un mundo que nos invita a la anestesia emocional, este disco es una propuesta para sentir, sin filtros y sin la necesidad de la palabra. Es mi forma de devolverle a la música todo lo que ella me ha dado".

El nombre de AGAPE no fue una elección fortuita, sino una declaración de principios. En su raíz griega, significa amar y dar sin esperar recibir nada a cambio. Este amor incondicional también remite al que Dios, o al que incluso una madre, tiene por sus hijos. Esta premisa se lee fácil, pero su verdadera ejecución requiere valentía.

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En este álbum, el amor incondicional se manifiesta en la relación que Ormo tiene con la música y en el respeto por su audiencia, pues cuando Gus Ormo se entrega, no es una exageración ni una metáfora; es la más pura realidad de un hombre que vive por y para la música.

En romance con el piano

Gus Ormo siempre ha sido muy sensorial. Cuenta que en su infancia escuchaba discos y experimentaba cómo la música movía sus emociones más profundas. Esto no es lo usual en un niño, pero sin dudas nos da luces de que es un músico nato.

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Si las canciones de Gus Ormo son románticas, pasionales y sensuales, verlo sentado tocando piano, será una muestra evidente de que el erotismo no necesita palabras; con las 88 teclas del piano, será más que suficiente para que la sensualidad brote y trascienda.

Colaboraciones de primer nivel

AGAPE tiene una secuela instrumental compuesta por 6 temas, entre los que destacan «Claroscuro», «Latidos» y «Alma». No es de extrañar tampoco que el piano forme parte plena de su vida, pues Ormo puede despertarse y perderse durante el día en su ejecución. Mientras la gente duerme, él posiblemente esté creando, como si de un rapto místico se tratara.

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Quizás convenga decir que Gus Ormo también improvisa en el piano. Esto habla de la calidad de artista que es: multifacético y fuera de serie.

Ormo fusiona su impresionante talento como pianista con otros artistas. No es una colaboración cualquiera; es un diálogo entre leyendas como Moto Fukushima y el maestro Ed Calle, quien cuenta en su récord haber sido saxofonista de Frank Sinatra.

Todo ello le da un plus a este álbum tan especial y tan íntimo donde vamos a encontrar a un Ormo que destaca en el piano sin su voz de cantante tan característica, pero siendo fiel a sí mismo, a sus conceptos y a su esencia porque para él, tocar el piano es conversar con lo más profundo de su ser. Es terapia, confesión, redención y luz.

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AGAPE ya se encuentra disponible en todas las principales plataformas de reproducción digital.

Escucha más aquí:· Claroscuro, Gus Ormo

· Latidos, Gus Ormo

· AGAPE, Gus Ormo, Spotify

· Escucha AGAPE en tu plataforma favorita

· Más información en: https://www.gusormooficial.com/

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FUENTE Gus Ormo