Gobierno ruso propone aumento de multas por extremismo y críticas al Ejército

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Moscú, 1 oct (EFE).- El Gobierno ruso quiere aumentar el monto de una serie de multas administrativas, incluidas la sanciones por críticas al Ejército y extremismo, según informaron este jueves medios locales.

Según la prensa, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley ante la Duma o cámara de diputados rusa para aumentar las multas por diversas infracciones administrativas, con lo que espera generar 5.200 millones de rublos (cerca de 62 millones de dólares) anuales para el presupuesto.

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El proyecto de ley incrementa las multas contempladas en una treintena de artículos del Código de Infracciones Administrativas.

El aumento varía dependiendo del caso: para algunas infracciones, las multas se duplicarán, mientras que para otras, se multiplicarán por diez.

El mayor aumento propuesto por el Gobierno afecta a las personas físicas que produzcan y distribuyan "materiales extremistas".

De ser aprobado por la Duma, la multa máxima aumentará más de 33 veces, pasando de los 1.000-3.000 rublos actuales (es decir, 12 o 36 dólares) a entre 50.000 y 100.000 rublos (600 o 1.200 dólares).

En cambio, apenas subirá el castigo por "desacreditar el Ejército", una infracción imputada en muchas ocasiones a ciudadanos críticos con la operación militar en Ucrania.

Para ciudadanos de a pie, la multa era antes de entre 30.000 y 50.000 rublos (de 360 a 600 dólares), y ahora será de entre 35.000 y 50.000 rublos (420 y 600 dólares, respectivamente).

A la vez, si la infracción es cometida por un funcionario, la multa máxima puede ser de 370.000 rublos (4.400 dólares) ante los 200.000 rublos (2.300 dólares) anteriores.

También aumentarán las multas por fumar en lugares no autorizados y por aparecer en público en estado de embriaguez.

Según los autores del documento, las sanciones actuales no contribuyen a "educar" a los infractores y no se ajustan a la gravedad de los fallos cometidos.

El proyecto de ley también incluye una justificación financiera y económica.

Según los funcionarios, el endurecimiento de las sanciones no requerirá gastos financieros adicionales y ayudará a atraer más fondos a los presupuestos regionales y al federal. EFE