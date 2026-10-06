Aerolínea chilena Latam anuncia vuelos directos entre Santiago y Caracas desde enero 2027

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Santiago de Chile, 6 oct (EFE).- La aerolínea chilena Latam, la más grande de Latinoamérica, anunció este martes que retomará los vuelos directos entre Santiago y Caracas, que comenzarán a partir del 3 de enero de 2027, con cuatro frecuencias semanales, detalló en un comunicado.

La empresa tiene previsto que los vuelos, entre las capitales de ambos países suramericanos, se realicen los días lunes, miércoles, viernes y domingo con aviones Airbus A320neo, que cubrirán la ruta en un tiempo estimado de seis horas y cuarenta minutos.

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La proyección que realizan es que esta nueva operación comercial servirá para transportar a más de 50.000 pasajeros en un periodo de un año.

"Estamos fortaleciendo la conectividad de Venezuela con nuestros principales hubs en Sudamérica. A la operación que ya conecta Caracas con Bogotá se suma ahora la ruta directa con Santiago, ampliando las alternativas de viaje para nuestros pasajeros y reforzando la integración de Venezuela con la red de Latam", indicó Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Latam Airlines Group.

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La compañía retomó las operaciones de sus vuelos entre Colombia y Venezuela en febrero pasado, cuando anunció una frecuencia de cuatro vuelos semanales que posteriormente se convirtieron en uno diario a partir de septiembre pasado.

Los vuelos entre Bogotá y Caracas habían quedado suspendidos a finales de noviembre de 2025 después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendó extremar la precaución al sobrevolar ese país, lo que llevó a restricciones por parte de las autoridades venezolanas.

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La ruta entre Santiago y Caracas, por su parte, dejó de cubrirse en 2024 luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano anunció -sin mayores explicaciones- que se suspendían "las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile".

La decisión del INAC se tomó luego que el entonces presidente de Chile, Gabriel Boric (2022-2026) , diera un discurso ante la Asamblea General de la ONU calificando al gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro -actualmente detenido en Estados Unidos-, como una dictadura y cuestionando los resultados electorales de julio de ese año.

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Aquella declaración también produjo el quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de que Maduro ordenara el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la salida de funcionarios chilenos de Caracas.

Anteriormente, Latam ya había dejado de operar vuelos entre el país austral y el caribeño durante un periodo entre 2016 y 2023, debido al complejo escenario macroeconómico que experimentó Venezuela en ese momento.

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