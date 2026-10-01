El Nikkei sube un 2,4 % a media sesión por las tecnológicas y el optimismo por los chips

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Tokio, 1 oct (EFE).- El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subía este jueves un 2,4 % a la media sesión, gracias al auge de las tecnológicas después de que la estadounidense Micron presentara unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 1.602,09 puntos, hasta ubicarse en 68.355,81 enteros.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba por su parte un 0,13 %, o 5,32 puntos, hasta cerrar en 4.113,97 enteros.

El auge en el parqué tokiota, gracias a las tecnológicas, sigue a los resultados publicados el miércoles por Micron Technology, considerados un elemento clave para el sector de los semiconductores e inteligencia artificial (IA).

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial, subía un 3,3 %; mientras que la empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, sumaba un 1,01 %.

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Además, el fabricante japonés de memorias Kioxia crecía un 4,2 %, y las firmas del sector de los semiconductores Tokyo Electron y Advantest crecían respectivamente un 4,74 % y un 7,79 %.

El principal fabricante de vehículos del país, Toyota, caía un 0,33 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revalorizaba un 0,51 %.

En el sector de la defensa, Kawasaki Heavy Industries caía un 0,99 %, mientras que el gigante Mitsubishi Heavy Industries ascendía un 0,89 %. EFE