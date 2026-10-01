Agencias

El Ministerio Público de Bolivia denuncia la detención del fiscal general

Guardar

La Paz, 30 sep (EFE).- El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue aprehendido supuestamente de forma "ilegal" en la región oriental de Santa Cruz por motivos que por ahora se desconocen, informó el Ministerio Público que también denunció una intervención policial en su sede en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional del país.

Un funcionario de la Fiscalía denunció en una transmisión en vivo desde Sucre el "secuestro" de Mariaca, después de que medios locales informasen que el fiscal general fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, por causas que por el momento no han sido informadas. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La principal casa de empeño de México anuncia reapertura tras un año de huelga

Infobae

Trump dice que "se acerca el momento" de llegar a un acuerdo con Irán o "quizás volarlos por los aires"

Infobae

La ONU muestra su "profunda preocupación" por el incidente de vuelo de FlyDubai con destino Tel Aviv

La ONU muestra su "profunda preocupación" por el incidente de vuelo de FlyDubai con destino Tel Aviv

Perú descarta "categóricamente" una privatización total de la petrolera Petroperú

Infobae

Colombia captura a un nacional ruso acusado por espionaje y adelanta su deportación

Colombia captura a un nacional ruso acusado por espionaje y adelanta su deportación