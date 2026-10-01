El Ministerio Público de Bolivia denuncia la detención del fiscal general

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La Paz, 30 sep (EFE).- El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue aprehendido supuestamente de forma "ilegal" en la región oriental de Santa Cruz por motivos que por ahora se desconocen, informó el Ministerio Público que también denunció una intervención policial en su sede en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional del país.

Un funcionario de la Fiscalía denunció en una transmisión en vivo desde Sucre el "secuestro" de Mariaca, después de que medios locales informasen que el fiscal general fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, por causas que por el momento no han sido informadas. EFE

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