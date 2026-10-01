Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 oct (10.00 GMT)

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Madrid, 01 oct (EFE).-

Helmand (Afganistán).- Pakistán afirmó este jueves haber abatido a 22 "terroristas" en bombardeos contra campamentos en Afganistán, destruyendo también grandes alijos de armas y munición, mientras que Kabul denunció la muerte de nueve civiles en el ataque.

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Jerusalén.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha asistido este jueves al Tribunal Supremo de Justicia en Jerusalén, donde la corte examina los recursos contra la inhabilitación de los partidos árabes Lista Conjunta y Ra'am de cara a las próximas elecciones.

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Nueva Delhi.- El piloto indio Smit Machchhar, apuñalado durante un "incidente de seguridad" en un vuelo de Flydubai, ha sido aclamado como un héroe por líderes mundiales como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamín Netanyahu, tras hacer valer su década de experiencia para impedir un posible accidente.

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Palermo (Italia).- Dos jóvenes de 20 y 24 años han sido detenidos tras asaltar armados con un hacha multiusos de hierro una casa de apuestas en Palermo, en una zona muy popular y en plena hora punta, lo que aterrorizó a los clientes y al empleado que se encontraban en el local.

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Barcelona (España).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en Cataluña a un fugitivo de 44 años reclamado por las autoridades noruegas por tráfico de personas y explotación sexual, acusado de delitos que podrían suponer penas de 28 años de prisión.

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Santander (España).- El físico Rafael Guzmán, investigador principal del proyecto de la Agencia Espacial Europea Arrakihs, asegura que España puede competir con otros países por el liderazgo de proyectos por los jóvenes investigadores que se están entrenando como "futuros líderes".

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Tokio.- El español Carlos Alcaraz, número 3 en la clasificación mundial, empieza este jueves ante el estadounidense Alex Michelsen (nº34), contra el que nunca antes se ha enfrentado, la defensa del título del torneo ATP 500 de Tokio, en el que es el primer cabeza de serie.

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Madrid.- Entre arreglos exuberantes y la colaboración de hasta 90 músicos para hacerlos realidad, este viernes reaparece David Bisbal con nuevo disco, 'Eternos', un "homenaje a la época dorada del pop romántico en castellano" y su segundo álbum de versiones seguido tras su famoso disco navideño.

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Londres.- La actriz estadounidense Anne Hathaway (Nueva York, 1982) vive un momento personal y profesional "maravilloso" tras un año prolífico de estrenos consecutivos y, aunque asegura en una entrevista con EFE que por ahora no se plantea dar el salto a la dirección, tampoco descarta que sea algo que pueda explorar en un futuro.

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Los Ángeles (EE.UU.), 1 oct (EFE/EPA).- Actores y miembros del equipo de la película 'Rolling Loud', inspirada en el conocido festival de música hip-hop, desfilaron por la alfombra roja durante el estreno del filme en The United Theater de Los Ángeles.

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rmg/EFE

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