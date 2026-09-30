Taiwán detecta un repunte de la actividad militar china tras la cumbre entre Trump y Xi

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Taipéi, 30 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán detectó este miércoles un nuevo repunte de la actividad militar china en los alrededores de la isla, menos de una semana después de la cumbre en Washington entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.

En un comunicado, la cartera castrense indicó que, desde las 09:12 horas locales (01:12 GMT), detectó de forma sucesiva un total de 21 aparatos chinos en las cercanías de su territorio, entre ellos cazas de combate, cazabombarderos, aviones de alerta temprana y aeronaves de guerra electrónica.

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Del total de vehículos, quince cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y su extensión e ingresaron en la región norte, centro y suroeste de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa, para llevar a cabo una "patrulla conjunta de preparación para el combate" con buques de la Armada.

"Las Fuerzas Armadas vigilaron de cerca la situación mediante sus medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y desplegaron aviones y buques en misión, así como sistemas de misiles costeros, para responder de forma adecuada", apuntó el MDN.

Esta 'patrulla', la cuarta de septiembre, se produjo cinco días después de que concluyera la visita del presidente chino a Washington, celebrada en un momento en que la Administración republicana mantiene congelado un paquete de armas para Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares.

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Durante su encuentro con Trump, Xi instó a EE.UU., según la versión de Pekín, a adoptar la "posición correcta" de "oponerse" a la independencia de Taiwán, una fórmula que va más allá de la postura oficial de Washington, que "no apoya" la independencia de la isla pero sí se opone a cualquier cambio "unilateral" del 'statu quo' en el estrecho.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

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Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín. EFE