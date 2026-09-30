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Sánchez felicita a Cercas y Almodóvar tras ser condecorados por Francia: "Gracias por hacernos mirar más allá"

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El presidente del Gobierno ha felicitado al escritor Javier Cercas y al cineasta Pedro Almodóvar después de que este miércoles hayan sido condecorados por parte de la República Francesa.

"Sobre todo, gracias por habernos ayudado a todos a mirar más allá", ha afirmado el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que también les ha agradecido hacer de España "una potencia cultural".

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Al acto celebrado en Madrid, además de Sánchez, Cercas y Almodóvar, han acudido el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron.

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