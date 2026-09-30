Pekín promete "responder con firmeza" si la UE aplica nuevas medidas contra comercio chino

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Pekín, 30 sep (EFE).- El Gobierno chino "responderá con firmeza" para defender los "derechos e intereses legítimos" de sus industrias si la Unión Europea (UE) aplica nuevas medidas dirigidas contra las empresas o los productos chinos, indicó el Ministerio de Comercio del gigante asiático.

La cartera se refería a informaciones según las cuales varios Estados miembros de la UE estarían elaborando un documento conjunto para pedir a la Comisión Europea que acelere la creación de una herramienta similar a la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos y que adopte medidas más duras contra el comercio chino.

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En un comunicado difundido a última hora del martes, un portavoz del Ministerio de Comercio de China subrayó que la herramienta en cuestión constituye una medida "típicamente proteccionista y unilateralista, que no solo no contribuye a resolver los problemas, sino que se volverá contra la propia Unión Europea".

"La UE también fue víctima en su día de este tipo de herramientas: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti", apuntó el vocero, que recalcó que el movimiento perturbará la estabilidad del comercio entre China y Europa y las cadenas industriales y de suministro mundiales.

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Si Bruselas mantiene diálogos con Pekín al mismo tiempo que "intensifica sus demostraciones de fuerza" contra el país asiático, socavará gravemente la confianza mutua, interferirá en el proceso general de consultas entre ambas partes y "afectará al conjunto de la cooperación económica y comercial", advirtió el portavoz.

"La parte china insta a la parte europea a mantenerse en la senda correcta de gestionar las diferencias mediante el diálogo (...). Si la parte europea se empeña en introducir medidas restrictivas discriminatorias contra empresas o productos chinos, China responderá sin duda con firmeza para defender los derechos e intereses legítimos de su industria", sentenció.

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En declaraciones al diario oficialista Global Times, un observador anónimo chino afirmó que, si la UE sigue adelante con estas "medidas proteccionistas", China responderá con una "potente batería de instrumentos políticos", como la apertura de investigaciones antidiscriminación, pesquisas sobre la seguridad de las cadenas industriales y de suministro e investigaciones sobre el impacto de las subvenciones extranjeras.

Este medio vinculaba esta reacción a un reciente artículo de Noah Barkin, asesor sénior sobre relaciones entre China y Europa de la consultora Rhodium Group, que señalaba, al citar a funcionarios europeos, que Alemania y Francia estaban ultimando un documento conjunto que instaría a la Comisión a acelerar el desarrollo de un instrumento que otorgue a Bruselas nuevos poderes para cerrar el mercado comunitario a China.

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La publicación del artículo y la posterior respuesta oficial se produjeron en la antesala de la visita a Pekín del comisario europeo de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic, los días 8 y 9 de octubre, en la que abordará con sus pares chinos el estado de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Sefcovic afirmó la semana pasada que el objetivo de Bruselas con esta visita es "reequilibrar" el comercio con Pekín, al abordar el futuro de las exportaciones chinas a la UE y el acceso de las empresas europeas al mercado chino. EFE

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