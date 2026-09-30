Agencias

99-89. Caitlin Clark da una vida extra a las Indiana Fever

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Chicago (EE.UU.), 29 sep (EFE).- Caitlin Clark firmó 27 puntos y 15 asistencias este martes para entregar a las Indiana Fever un trascendental 99-89 en casa contra Las Vegas Aces, lo que ha forzado un tercer y decisivo partido de la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la WNBA.

Clark acabó expulsada por faltas a tres minutos para el final del cuarto período, pero sus Fever, que estaban arriba 92-83 en ese momento, consiguieron tumbar a las vigentes campeonas para asegurar un tercer partido, en Las Vegas, el jueves 1 de octubre.

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Antes, Clark hizo historia con una primera mitad en la que llevaba un doble doble de 14 puntos y 11 asistencias, una marca nunca vista en los 'playoffs' de la WNBA.

La ex de Iowa contó con el apoyo de una Kelsey Mitchell de 26 puntos, mientras Aliyah Boston aportó 22.

Para las Aces, la cuádruple MVP A'ja Wilson metió 22 puntos y 9 rebotes. EFE

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