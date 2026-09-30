La Armada de Senegal rescata a 134 migrantes irregulares de un cayuco en alta mar

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Nairobi, 30 sep (EFE).- La Marina de Senegal ha rescatado a 134 migrantes irregulares que navegaban en un cayuco en alta mar, según informó este miércoles la Armada de este país de África occidental.

"El martes 29 de septiembre de 2026, la Marina senegalesa rescató una piragua con 134 migrantes indocumentados a bordo, aproximadamente a 90 kilómetros al noroeste de Dakar", capital senegalesa, indicó la Armada en un escueto comunicado publicado en sus redes sociales.

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"Los migrantes rescatados desembarcaron en la Base Naval Almirante Faye Gassama (de Dakar) y fueron entregados a las autoridades competentes", añadió la Armada senegalesa, sin facilitar más detalles sobre el estado o identidad de esas personas.

Aunque las autoridades no precisaron el destino de la embarcación, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico).

Salvamento Marítimo de España rescató la madrugada del pasado lunes a 557 personas que iban en tres embarcaciones precarias y las desembarcó en la isla canaria de El Hierro (Atlántico).

Entre los ocupantes de uno de esos cayucos, había ciudadanos de Senegal, Gambia, Guinea-Conakri, Mali, Guinea-Bisáu y Costa de Marfil.

La ruta migratoria entre la costa africana y las islas españolas está considerada una de las más peligrosas del mundo. EFE