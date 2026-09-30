Irán condena la "peligrosa y alarmante" visita de Netanyahu a EAU el pasado domingo

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El Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado "enérgicamente" la "extremadamente peligrosa y alarmante" visita realizada el domingo por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), para entrevistarse con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan.

En este marco, la diplomacia iraní ha manifestado que "condena enérgicamente" una visita que, advierte, podría tener "consecuencias sumamente peligrosas (...) en un momento en que la región de Oriente Próximo atraviesa uno de los períodos más frágiles y delicados de su historia debido a las agresiones militares del régimen sionista contra Irán y a la intensificación de la ocupación y el genocidio en tierras islámicas, particularmente en Palestina y Líbano".

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"Resulta extremadamente peligrosa y alarmante la presencia de un criminal cuyas manos están manchadas con la sangre de cientos de miles de personas inocentes y que está siendo procesado por tribunales internacionales", ha incidido la cartera liderada por Abbas Araqchi, la cual ha instado a "todos los países de la región" a "permanecer vigilantes ante las consecuencias y repercusiones de tal presencia, que amenaza la paz y la seguridad colectivas de la zona".

Al hilo, el Ministerio de Exteriores iraní ha defendido que "la seguridad regional es una cuestión colectiva e indivisible", subrayando que "cualquier medida que facilite la entrada de actores desestabilizadores en la región resultará, en última instancia, perjudicial para todos los países de la zona y conducirá a la división, así como a una mayor intensificación de la inseguridad y la inestabilidad".

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En este sentido, Teherán ha manifestado su expectativa de que "los gobiernos de la región, conscientes de su responsabilidad respecto a la paz y la estabilidad regionales, se abstengan de propiciar las condiciones para la presencia destructiva del régimen sionista", esperando que "no permitan que sus territorios se conviertan en una plataforma para acciones desestabilizadoras contra otros países" de Oriente Próximo.

La diplomacia iraní se ha pronunciado de este modo después de que los gobiernos de EAU e Israel confirmaran el lunes que Netanyahu viajó el domingo a Abu Dabi para reunirse con Al Nahyan, si bien ninguno de ellos ha confirmado que el motivo de su visita tuviera que ver con el supuesto aviso emiratí a Israel antes del ataque del 7 de octubre de 2023.

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De hecho, Israel, al tiempo que corroboraba el viaje, desmintió la "noticia falsa" difundida por la agencia de noticias estadounidense AP, que había publicado que el viaje se debía a que Netanyahu quería pedir al mandatario emiratí que desmintiera que había avisado al primer ministro israelí del ataque de las milicias gazatíes antes de que se produjera.

Ese mismo lunes, fuentes cercanas al primer ministro indicaron al diario 'Haaretz' que Netanyahu pidió a Al Nahyan que negara las informaciones publicadas, que apuntaban a que este habría avisado al mandatario israelí sobre un posible ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes del 7 de octubre.

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Finalmente, Netanyahu ha terminado por presentar una denuncia por difamación contra medios como el diario 'Haaretz', el Canal 12, el portal de noticias Yedioth Ahronoth, así como contra los periodistas Shlomi Eldar, Uri Misgav, Nadav Eyal, Barak Ravid, y Attila Somfalvi, a los que señala, precisamente, por este tipo de revelaciones.