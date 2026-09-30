El Gobierno de Yemen insta a la población a alejarse de las instalaciones militares hutíes

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Saná, 30 sep (EFE).- El Consejo Nacional de Defensa del Yemen instó este miércoles a la población civil que vive en zonas controladas por los hutíes a mantenerse alejada de las instalaciones militares de este grupo, ante la intensificación de los combates entre los rebeldes que controlan gran parte del país y las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente.

En una advertencia difundida por la televisión estatal, Yemen TV, el consejo instó a la población civil a "mantenerse alejada de los campamentos militares, los depósitos de armas, las bases de lanzamiento de misiles, los centros de mando y las rutas de movilización y abastecimiento militares".

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El consejo, presidido por el líder del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, señaló que los ciudadanos deben informar de los movimientos y despliegues militares hutíes a través de los canales oficiales.

Asimismo, instó a los residentes a "no permitir que sus barrios o instalaciones civiles se utilicen con fines militares".

También animó a los ciudadanos a informar a través de los canales oficiales sobre movimientos militares, operaciones de movilización, construcción de posiciones militares y otras actividades que pudieran amenazar su seguridad.

El consejo señaló que dicha cooperación ayudaría a las autoridades estatales a proteger a la población civil y a evitar que los núcleos de población se utilizaran como "escudos humanos".

Asimismo, elogió a las fuerzas gubernamentales y a las formaciones aliadas por lo que describió como "una mayor eficiencia operativa y la capacidad de recuperar la iniciativa militar", y señaló que las operaciones coordinadas habían infligido graves pérdidas de personal y equipamiento a los hutíes.

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Afirmó que las fuerzas gubernamentales seguirían actuando "en el marco de sus responsabilidades constitucionales y legales de proteger a los civiles y contrarrestar las amenazas", con el objetivo declarado de "restablecer las instituciones estatales y extender la autoridad del Gobierno por todo Yemen".

También advirtió sobre lo que describió como una creciente capacidad militar hutí que incluye sistemas móviles de defensa aérea iraníes, misiles de crucero y tecnología militar avanzada.

Señaló que dichos sistemas podrían suponer una amenaza para la aviación civil y los vuelos de ayuda humanitaria que operan en el Yemen y en la región, y pidió una acción internacional para impedir la transferencia de armas, tecnología y conocimientos militares a los hutíes.

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Las advertencias se producen en medio de una intensificación de los combates en varios frentes yemeníes y tras la declaración formal de movilización general por parte del Gobierno.

Los hutíes tomaron Saná y ampliaron su control sobre las instituciones estatales a finales de 2014, lo que provocó la intervención militar liderada por Arabia Saudí en 2015 y años de conflicto que han dejado a Yemen dividido entre autoridades rivales.

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En 2022, una tregua paralizó los combates, si bien este septiembre los frentes volvieron a activarse con una ofensiva hutí que les llevó a tomar en pocos días importantes enclaves estratégicos en la costa del mar Rojo, en particular el estrecho de Bab al Mandeb, que domina el extremo sur del mar Rojo. EFE