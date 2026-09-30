2-0. España brinda a Ceuta el triunfo ante México

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Pedro Martín López

Madrid, 30 sep (EFE).- La selección española derrotó este miércoles por 2-0 a la de México en el Cerro del Espino (Majadahonda), en un triunfo dedicado a la ciudad autónoma de Ceuta, lugar que iba a acoger este amistoso.

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Los goles de Thiago Pitarch y José Antonio Motante hicieron justicia a los de Paco Gallardo, que dominaron por completo el duelo, que acogió a cientos de personas en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.

Era un amistoso entre dos equipos del fútbol de formación en la actualidad, válido para preparar el Mundial de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. La selección española, con su camada campeona de Europa sub-19 el pasado julio, contra un equipo mexicano ganador de la última Concacaf.

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También fue un homenaje a Ceuta. Se repartieron banderitas de España a los aficionados y se colgaron varias junto a banderas de la ciudad autónoma.

Ya en juego, España desplegó unos 45 primeros minutos de buen fútbol. Dominador con balón y agresivo en la presión, desarboló a una aguerrida selección norteamericana, que resistió, primero gracias a una gran intervención de Artemio Olvera, y a los fallos de los delanteros de 'La Roja' después.

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Con Andrés Cuenca y Mario Rivas sosteniendo la zaga, un Fortea incombustible se adueño de una autopista por la derecha, apoyado por la calidad de la zurda de Morante.

Precisamente, desde ese flanco, llegó el 1-0. Un balón bajado con maestría por el extremo del Betis dejó en bandeja el tanto a un indetectable Thiago Pitarch, activo en la salida del balón y llegador en tres cuartos. Un tiro raso pegado al palo y con la izquierda, su pierna menos buena.

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España se gustó desde ese momento. Salió limpia con balón y hacía inútil el esfuerzo de México, que trataba de sacar garra en el centro del campo con su capitán Henrique Simeone. José Gaitán, en dos ocasiones, y Hugo López marraron tres goles cantados, dejando con un hilo de vida a los visitantes.

La reanudación mostró a un combinado mexicano más atrevida de cara a puerta, pero también a una España deslumbrante en ataque, con la electricidad de Ousmane Diallo en el uno contra uno y en las cabalgadas al espacio de Morante.

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Precisamente, el bético, único jugador que no fue sustituido en el combinado local, puso el arte y el 2-0, dejando patente, una vez más, su enorme calidad y efectividad cada vez que se enfunda la camiseta de España.

Fútbol, goles y triunfo para la selección española, que parece haber encontrado otra mina de diamantes con sus cachorros del 2007.

- Ficha técnica

x - España: Javi Navarro (Pau Polo, min.46); Fortea (Pezzolesi, min.46), Rivas (Anxo Rodríguez, min.46), Andrés Cuenca (Albert Navaro, min.53), Salinas (Diego Aguado, min.57); Dilan Zárate (Iván Corralejo, min.46), Thiago Pitarch (Carlos Maciá, min.46), Quim Junynet (Víctor Fernández, min.53); José Gaitán (Ousmane Diallo, min.46), Morante y Hugo López (Dani Yáñez, min.57).

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x - México: Olvera; Cristóbal Alfaro, Iván Cárdenas (Carmona, min.69), Edwin Soto (Olvera, min.66), Ricardo Alonso (Grajales, min.66); Henrique Simeone (Covarrubias, min.74), Luis Gómez (Cristóbal Hernández, min.46), Samir Inda (Cedillo, min.74); Diego Reyes (Juan Sigala, mn.10), Aldahir Valenzuela y Aldo de Nigris (Gael García, min.46).

Goles: 1-0, min.16: Thiago Pitarch: 2-0, min.71: Morante.

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio (España). Amonestó a los visitantes Aldahir Valenzuela (min.15), Aldo de Nigris (min.37), Grajales (min.88) y al local Hugo López (min.27).

Incidencias: Partido amistoso disputado en las instalaciones del Cerro del Espino en Majadahonda (Madrid), tras no poderse disputado en Ceuta debido a la crisis migratoria. EFE

(foto)