Temas del día de EFE Internacional del martes, 29 de septiembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL OPENAI

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Nueva York - La tecnológica OpenAI reúne en San Francisco (EE. UU.) a la comunidad de desarrolladores en una jornada de sesiones técnicas diseñada para probar sus últimas herramientas de inteligencia artificial bajo una intensa presión mundial ante el desarrollo sin control de la IA.

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- OpenAI se ha disculpado ante Australia por el acceso no autorizado a sus sistemas públicos.

HURACANES PACÍFICO

Sonora (México) - Tras golpear Baja California Sur, el huracán Polo vuelve a tocar tierra este martes en Sonora ya debilitado a tormenta tropical, pero con lluvias intensas a torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en el noroeste de México, en el que será el segundo impacto del ciclón en territorio mexicano.

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YEMEN CONFLICTO

Saná - Los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales se intensificaron en las últimas 24 horas en los frentes del suroeste del Yemen, próximos al estrecho de Bab al Mandeb, una estratégica vía marítima que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, informaron fuentes militares a EFE.

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UCRANIA GUERRA

Kiev.- La nueva estrategia rusa de ampliar a las horas de luz y actividad laboral la franja horaria en que lleva a cabo sus ataques de larga distancia ha transformado la rutina de la capital ucraniana, donde los residentes se han visto obligados a adaptarse a una nueva realidad más peligrosa e incómoda después de haberse acostumbrado a que las explosiones se limitaran casi siempre a las horas de sueño. Por Marcel Gascón

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GUERRA COMERCIAL

Washington - Estados Unidos prohíbe desde este martes la importación de determinados productos canadienses como bebidas alcohólicas, algunos lácteos y motocicletas, en plena escalada en la guerra comercial con Canadá que ha restringid o los intercambios bilaterales.

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HAITÍ ONU

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad se reúne para renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, autorizada en septiembre de 2025 para un periodo inicial de 12 meses en sustitución de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.

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ADEMÁS

OCDE EDUCACIÓN | París - La OCDE presenta la edición 2026 de 'Panorama de la Educación', su informe anual sobre los sistemas educativos de todo el mundo, que estará centrado especialmente en la escasez de profesores, sus efectos en los distintos países y las posibles respuestas de los sistemas educativos. (Texto)

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JORGE VOLPI | Madrid - El escritor mexicano Jorge Volpi habla con EFE de su nueva novela, 'La República' (Alfaguara), una distopía política con inquietantes resonancias en la actualidad: ambientada en los Estados Unidos de finales de 2026, donde la democracia ha colapsado, Trump está en la cárcel y se vislumbra un nuevo orden gobernado por los algoritmos. (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

MÉXICO SEGURIDAD | Ciudad de México - Detenerse a descansar en una carretera dejó de ser una opción para muchos transportistas mexicanos, que recorren el país bajo la amenaza de asaltos, emboscadas y secuestros y denuncian la complicidad de autoridades corruptas, en un escenario donde perder la carga ha pasado a segundo plano frente al temor de no regresar a casa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ESPAÑA VIVIENDA | Madrid - Los socios del Gobierno de coalición español pactaron este martes sacar adelante dos nuevos decretos para afrontar la crisis de vivienda en el país, que incluyen medidas como la renovación automática de alquileres y una ampliación de la protección frente a los desahucios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA LÍBANO | Beirut - Apenas a un kilómetro de la zona que Israel mantiene ocupada en el sur de Líbano, un grupo de 30 niñas y mujeres jóvenes huérfanas ha regresado al centro que consideran su casa, un lugar bombardeado del que ya no se atreven a salir. Por Edgar Gutiérrez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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FIYI VIH |Sídney (Australia).- Fiyi afronta la epidemia de VIH de más rápido crecimiento del mundo, marcada por el fuerte aumento de los contagios y por el estigma que todavía disuade a parte de la población de hacerse las pruebas o acceder al tratamiento, en una crisis que ha llevado al Gobierno a declarar la emergencia nacional en el archipiélago del Pacífico Sur. Por Edurne Morillo (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebran en Brasil el próximo domingo, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía BRASIL ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Montevideo.- URUGUAY INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El uso de la inteligencia artificial como motor para impulsar el crecimiento en Latinoamérica es analizado en la undécima Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, que se celebrará en Montevideo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en agosto.

12:30 GMT.- Miami.- LATINOAMÉRICA INVERSIONES.- El presidente del BID da una conferencia de prensa al inaugurar un foro de inversiones en trasporte en Miami (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- SALUD INNOVACIÓN.- Durante un accidente cerebrovascular o ictus, el cerebro pierde unas 2 millones de neuronas por minuto, por lo que reducir el tiempo para la intervención quirúrgica es clave para que el paciente sobreviva o reduzca las secuelas. En esta carrera destaca el avance logrado por la empresa XCath, que con su sistema Iris realizó este año la primera de estas cirugías de emergencia por telerrobótica. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Nueva York.- HAITÍ ONU.- El Consejo de Seguridad se reune para renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, autorizada en septiembre de 2025 para un periodo inicial de 12 meses en sustitución de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TERREMOTO.- Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismográfica del Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica en entrevista a EFE que la actividad sísmica registrada desde del gran terremoto del 10 de agosto, con cientos de réplicas y varios enjambres sísmicos, entra dentro de lo que puede ser calificado como normal. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Nueva York.- ONU NUCLEAR.- La ONU celebra una reunión plenaria de alto nivel para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, jornada en la que los Estados miembros abordarán los avances y desafíos pendientes para avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares.

16:00 GMT.- San Francisco (EEUU).- INTELIGENCIA ARTIFICIAL OPENAI.- La tecnológica OpenAI reúne a la comunidad de desarrolladores en una jornada de sesiones técnicas diseñada para probar sus últimas herramientas de inteligencia artificial e intercambiar propuestas directamente con los equipos de creación de la compañía. (Texto) (Vídeo)

16:01 GMT.- Washington.- GUERRA COMERCIAL.- Estados Unidos prohíbe la importación de determinados productos canadienses como bebidas alcohólicas, algunos productos lácteos y motocicletas, en plena escalada guerra comercial con Canadá que ha restringido los intercambios bilaterales. (Texto)

Córdoba (Argentina).- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Córdoba (Argentina).- ARGENTINA DEUDA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da a conocer este martes el nivel de deuda externa argentina a finales del segundo trimestre de 2026, tras cerrar el primer trimestre con una cifra récord de 321.783 millones de dólares. (Texto)

Toronto.- CANADÁ UCRANIA.- Canadá, Ucrania y Noruega copresiden en Toronto la segunda conferencia internacional "Pathways to Peace", sobre el regreso de niños ucranianos deportados, civiles detenidos y prisioneros de guerra. La conferencia concluye el 29 de septiembre. (Texto)

Santiago.- CHILE DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica la cifra de desempleo correspondiente al trimestre junio-agosto de 2026. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en agosto. (Texto)

Europa

13:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA KAZAJISTÁN.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, pronuncian sendos discursos en un foro económico germano-kazajo.

13:15 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Piero Cipollone participa en el panel de discusión "Mercados de capitales digitales del futuro: Navegando la próxima ola" en la 4ª Conferencia del Centro Financiero del Bundesbank, el banco central de Alemania.

14:00 GMT.- Bruselas.- CÁNCER MAMA.- Ocho mujeres con cáncer de mama protagonizan el documental 'Sacar pecho', que tras estrenarse en 2025 viaja por primera vez fuera de España para proyectarse en el Parlamento Europeo y sensibilizar a las instituciones comunitarias sobre el viaje físico y emocional de estas pacientes. (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y ambos comparecen en una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estrasburgo.- ESPAÑA MIGRACIÓN.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debate este martes la situación creada en Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio pasado, aunque con un planteamiento diferente al inicialmente solicitado por el Partido Popular Europeo (PPE), ya que tiene el título de "Solidaridad con Ceuta: un test para Europa" y no "Ceuta atacada: la migración como arma y el fracaso del Gobierno", como se pidió inicialmente. (Texto)

Viena.- AUSTRIA BALCANES.- La actual ministra federal de Europa, Integración y Familia de Austria, Claudia Bauer, convoca una conferencia sobre los Balcanes Occidentales en el marco de la presidencia austriaca del Grupo de Slavkov (Austria, República Checa, Eslovaquia).

Praga.- REPÚBLICA CHECA ITALIA.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hace una visita de trabajo en Praga, donde se reúne, entre otros, con su homólogo checo, el populista Andrej Babis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Dior, Saint-Laurent y Marie Adam-Leenaerdt presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

Liverpool.- R.UNIDO PARTIDOS.- Congreso anual del Partido Laborista británico, el primero al que acude el nuevo líder y primer ministro Andy Burnham. Palacio de Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL TECNOLOGÍA.- La tercera edición de Atlantic Convergence, organizada por DE-CIX, reúne a más de 700 directivos de unas 580 empresas e instituciones de 60 países para debatir sobre el desarrollo de infraestructuras digitales sostenibles, seguras y resilientes ante el auge de la inteligencia artificial.

Asia

Kuala lumpur.- MALASIA BIRMANIA.- Malasia tiene previsto enviar a Birmania a unas 1.476 personas mediante la primera fase de un programa de repatriación voluntaria, que busca enviar al territorio birmano un total de 5.000 nacionales, incluidos miembros de la etnia rohinyá, no reconocida por Naipyidó y víctima en 2017 de una campaña de limpieza étnica por parte del Ejército. (Texto)(Foto)(Video)

Macao.- AVIACIÓN IATA.- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) celebra en la región semiautónoma china de Macao el Simposio Financiero Mundial (WFS) y el Simposio Mundial de Pasajeros (WPS).

Tokio.- JAPÓN MONGOLIA.- El primer ministro de Mongolia, Nyam-Osoryn Uchral, se reúne en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el marco de una visita en la que busca fortalecer su alianza estratégica especial de paz y prosperidad.

Tokio.- JAPÓN TIFÓN.- El tifón Surigae continúa su trayectoria hacia las costas del este de Japón, tras azotar este lunes las islas de Okinawa, una semana después de que el tifón Dujuan causara trece muertes en los alrededores de Tokio.

Hong Kong.- HONG KONG ARTE.- Christie's subasta en Hong Kong 'A-Pumpkin (YHP)', una obra de 2011 de la recientemente fallecida artista japonesa Yayoi Kusama, con una estimación de entre 48 y 68 millones de dólares de Hong Kong (unos 6,2 a 8,7 millones de dólares). (Texto)(Foto)

Pekín - CHINA CIENCIA - China se ha convertido en el tercer país en lograr obtener muestras de roca de aguas profundas con su buque perforador Mengxiang, que acaba de concluir su primera misión en el Mar de China Meridional y cuya capacidad puede brindar hallazgos que ayuden a resolver las incógnitas aún pendientes sobre la formación y evolución de la cuenca oceánica

Redacción EFE Internacional

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