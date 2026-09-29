Mohamed VI nombra primera ministra a Fátima Zahra el Mansuri, primera mujer jefe de gobierno en Marruecos

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El rey Mohamed VI de Marruecos ha nombrado este martes primera ministra a Fátima Zahra el Mansuri, líder del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM) --la fuerza más votada en las recientes elecciones legislativas--, siendo así la primera mujer al frente de un gobierno en el país del norte de África.

El monarca ha dado el encargo de formar gobierno a El Mansuri, antigua alcaldesa de Marrakech, una semana después de que el PAM venciera ampliamente en las elecciones legislativas, con el 22,13% de los votos, con cerca de diez puntos de ventaja sobre el segundo, pero en medio de una abstinencia que rozó el 60%.

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Hace unos días, la líder del PAM pidió calma a la espera de que el monarca diera el primer paso, si bien no cerró la puerta a tejer alianzas con cualquier fuerza política, incluido el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PDJ).

El PAM obtuvo 97 escaños para esta nueva legislatura, con la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición, en segundo lugar con 66 escaños; la terna la completa el Partido Istiqlal (PI), que mantiene así el tercer puesto que ya obtuvo hace cinco años al hacerse con 65 asientos.

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