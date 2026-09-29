México amplía las investigaciones por la muerte de cinco bebés en un hospital de Durango

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Ciudad de México, 29 sep (EFE).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este martes que aún no existen conclusiones sobre las causas de la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del estado mexicano de Durango (norte), ocurridas a mediados de septiembre, y confirmó que mantiene abiertas investigaciones médicas, legales y laborales sobre el caso.

“La investigación médica sigue en marcha y también la investigación legal. No se pueden adelantar conclusiones”, afirmó el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia de prensa presidencial.

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El funcionario se refirió a los cinco bebés que murieron el pasado 21 de septiembre mientras eran atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de Durango, un caso que el organismo comenzó a investigar tras detectar una bacteria en esa área.

Robledo señaló que, además de las médicas y legales, “se están haciendo investigaciones también desde el área laboral” y aseguró que el organismo espera contar “pronto” con resultados, aunque no detalló qué aspectos se indagan en estas dos últimas vertientes ni cuándo podrían concluir las pesquisas.

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El pasado 21 de septiembre, el IMSS informó que realizaba una revisión clínica y epidemiológica integral de los fallecimientos, registrados según reportes locales entre los días 15 y 19 de ese mes.

Durante la vigilancia epidemiológica, el organismo detectó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, aunque advirtió entonces que su presencia “no explica por sí sola los fallecimientos”.

El instituto tampoco precisó públicamente qué bacteria fue localizada ni si estaba presente en los cinco recién nacidos fallecidos, por lo que hasta ahora no ha establecido una causa común de las muertes.

Tras los decesos, el Seguro Social adoptó medidas de contención que incluyeron el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos a la unidad neonatal y labores exhaustivas de limpieza y desinfección.

También inició la vigilancia de contactos y cultivos de seguimiento, que hasta el corte del 20 de septiembre habían resultado negativos, sin que se hubieran identificado nuevos pacientes sospechosos.

Robledo expresó este martes nuevamente su solidaridad con las familias y explicó que acordó con los padres de los bebés comunicarles directamente cualquier avance de las investigaciones antes de hacerlo público.

“(Acordaron que) cualquier hallazgo nuevo sea informado a ellos de manera prioritaria y antes que a los medios de comunicación. Así nos lo solicitaron ellos y eso lo vamos a respetar”, concluyó. EFE

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