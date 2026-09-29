Agencias

Lavrov apunta a una "próxima" reunión con EEUU sobre "asuntos sensibles"

Imagen 4HJB5R54SJBXBETK7PYJRNQJGE
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha apuntado a una "próxima" reunión con Estados Unidos sobre "asuntos sensibles", en el marco del intento de relanzar el proceso diplomático que están teniendo ambos países para alcanzar la paz con Ucrania y mejorar las relaciones entre ambos.

"Todavía no", ha reconocido el ministro ruso, quien ha asegurado que junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, están a la "espera de que los expertos lleguen a un acuerdo sobre la fecha y el lugar específicos", según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

PUBLICIDAD

Lavrov ya había manifestado este sábado la disposición de su Gobierno de volver a los conocidos como acuerdos de Anchorage sobre Ucrania, alcanzados el 15 de agosto de 2025 en la ciudad de Alaska, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El titular de Exteriores ruso destacó que hay "contactos regulares" con la Administración estadounidense como un regreso a la "diplomacia normal" y ha argumentado que la relación no se reduce a declaraciones diarias para condenar a Rusia y exigir su "derrota estratégica".

PUBLICIDAD

En este sentido, el enviado especial ruso para la cooperación y la inversión económica internacional, Kirill Dmitriev, ha mantenido reuniones este martes en Washington con representantes del departamento del Tesoro y Energía, según ha informado la citada agencia.

En estas reuniones, se ha hablado de continuar con el debate sobre la solución pacífica al conflicto en Ucrania y una posibles iniciativas energéticas conjuntas entre Rusia y Estados Unidos, cuando acabe el conflicto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

OCDE destaca satisfacción de docentes colombianos pero advierte sobre bajo gasto educativo

Infobae

Dimite el patrón de la Torre Eiffel tras el escándalo de la exclusión de mujeres

Infobae

Un concurso de 'perros gordos' en Nueva Delhi desata furor en redes sociales

Infobae

El Vaticano confirma los abusos del cura argentino Buela tres años después de su muerte

Infobae

Putin recibe a líderes serbobosnios y desea suerte a partido de Dodik en próximos comicios

Infobae